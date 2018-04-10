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Около 1 тыс. человек могут приехать на образовательный форум «Молодой гвардии» в Казани
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Около 1 тыс. человек могут приехать на образовательный форум «Молодой гвардии» в Казани 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Организаторы образовательного форума «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), который пройдет в Казани 15-21 апреля, ожидают около 1 тыс. гостей и участников. Об этом рассказал во вторник ТАСС председатель Координационного совета МГЕР Денис Давыдов.
"С 15 по 21 апреля 2018 года в Республике Татарстан, во всесезонном городе-курорте «Свияжские холмы» пройдет Всероссийский образовательный молодежный форум МГЕР. На форуме соберутся порядка 1 тыс. человек: участники, волонтеры, организаторы, представляющие все регионы России, а также молодежные лидеры ряда стран СНГ", — сказал Давыдов.
"В связи с новым подходом к работе МГЕР основной задачей для участников форума станет разработка дорожной карты МГЕР и региональных отделений до 2021 года и формирование новой проектной линейки", — добавил собеседник агентства.
Он уточнил, что «Молодая гвардия» сосредоточится на развитии регионов, укреплении связей между региональными отделениями, а также на усилении кадрового потенциала. «Сегодня ключевой вектор развития политической жизни нашей страны определяется посланием президента. На форуме мы обсудим, какие тезисы послания мы можем частично или полностью реализовать с участниками предварительного голосования (по отбору кандидатов в партию „Единая Россия“)», — подчеркнул Давыдов.
По его словам, образовательную программу форума построили таким образом, чтобы обеспечить молодых кандидатов всеми необходимыми знаниями и подготовить квалифицированных специалистов, которые в дальнейшем войдут в состав их избирательных штабов.
"Участники форума смогут получить новые знания в профильных сферах деятельности: «Выборы», «СМИ и медиа», «Проектная и добровольческая деятельность», «Политические акции и уличные мероприятия», — заключил собеседник агентства.
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