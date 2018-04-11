В мэрии рассказали, как будем праздновать 9 мая в Перми

Перми прошёл оргкомитет по подготовке к празднованию 73-й годовщины Победы.

Традиционно празднование начнется в 10.00 с тематического пролога и Торжественного прохождения войск Пермского гарнизона на Октябрьской площади. В шествии примут участие 23 парадных расчета и свыше 20 единиц военной техники. С трибун парад смогут увидеть 13 тысяч зрителей, прямая трансляция с Октябрьской площади будет организована в интернете и на телевидении, а также на экране большой сцены у Театра-Театра.

Затем начнётся шествие «Бессмертного полка». Ожидается, что в этом году в его ряды встанут около 40 тысяч человек.

Затем празднование переместится на городскую эспланаду. На большой сцене у Театра-Театра состоится праздничный концерт, который завершится выступлением Ларисы Долиной.

Весь день на эспланаде будет работать полевая кухня, на улице Ленина разместится музей военной техники под открытым небом.

Празднование продлится до позднего вечера и завершится праздничным фейерверком, который запустят в 23:00 с площадки бывшей военной части «Красные казармы».

3 и 7 мая на Октябрьской площади состоятся две репетиции Парада, во время которых площадь будет закрыта для транспорта.

До 21 апреля в Перми проводится набор волонтёрского корпуса. Нужны 385 добровольцев, которые будут сопровождать ветеранов и стоять в «живом» коридоре по маршруту шествия «Бессмертного полка».