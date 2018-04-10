Нужно встречать ветеранов и сопровождать «Бессмертный полк»: к 9 мая в Перми набирают волонтеров

Перми идет набор добровольцев для организации празднования Дня Победы. Волонтером может стать любой желающий старше 16 лет. Необходимо лишь подать заявку. Всего для организации праздника необходимы 385 помощников. На их плечи будут возложены разные обязанности: от сопровождения ветеранов до выстраивания «живого» коридора по маршруту шествия участников «Бессмертного полка» — от Октябрьской площади до главной сцены у Театра-Театра.

— Стать участником движения могут молодые люди, достигнувшие 16 лет. Для «новобранцев» состоятся специальные краткосрочные обучающие семинары и мастер-классы, — рассказали организаторы. — Чтобы принять участие в торжественных событиях, нужно заполнить анкету волонтера.

В анкете необходимо указать имя, фамилию, отчество, место жительства, возраст, телефон и ссылку на профиль с соцсети.

По традиции главное празднование Дня Победы в Перми состоится 9 мая на Октябрьской площади. Всего в крае около 41 тысячи ветеранов. На парад будут приглашены 500 человек с сопровождающими. Специально для них будут выстроены трибуны. В параде на городской площади примут участие более 20 единиц боевой техники, предоставленной Мотовилихинскими заводами и частными коллекционерами. После этого начнется шествие «Бессмертного полка». Предварительно, организаторы ждут около 40 тысяч участников. Закончится празднование Концертом Ларисы Долиной и фейерверком.

А всех желающих приглашают вспомнить родственников, которые участвовали во второй мировой войне и принять участие в шествии «Бессмертного полка». как это сделать, рассказываем здесь.

В прошлом году мы вели онлайн-трансляцию с празднования Дня Победы. В этот раз мы также будем следить за событиями.