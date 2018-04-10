Уральский завод «Русала» приостановил найм сотрудников 

Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском, входящий в состав группы «Русал» Олега Дерипаски, перестал принимать новых сотрудников после сообщений о возможном дефолте компании, пишет URA.RU со ссылкой на сотрудников предприятия и отдел кадров завода.
По их словам, нескольким соискателям отказали в устройстве на работу. Причиной стало внутреннее распоряжение о временном прекращении набора сотрудников, кроме срочных точек. По словам собеседника агентства, «такая политика продлится неопределенное время».
На сайте центра занятости Свердловской области, где, по словам сотрудников отдела кадров предприятия, размещаются все вакансии, есть только одно предложение от завода — должность машиниста тепловоза, размещенная 30 марта.
В отделе кадров предприятия URA.RU сообщили, что завод сейчас не принимает новых сотрудников.
Официальный представитель завода Ольга Киршова не смогла ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о прекращении найма сотрудников.
6 апреля 2018 года США ввели санкции против российских 24 физических и 14 юридических лиц. Под санкции попали в том числе бизнесмены Олег Дерипаска, Игорь Ротенберг, Виктор Вексельберг, а также компании En+ Group, группа ГАЗ, «Базовый элемент», «Рособоронэкспорт», «Русал» (UC Rusal), группа «Ренова».
9 апреля «Русал» [предупредила] (https://rns.online/industry/V-Rusale-predupredili-o-riske-tehnicheskogo-defolta-iz-za-sanktsii-SSHa-2018-04-09/) о возможных технических дефолтах по некоторым кредитным обязательствам из-за введенных в отношении нее санкций.