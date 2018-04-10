Уральский завод «Русала» приостановил найм сотрудников

Уральский алюминиевый завод в Каменске-Уральском , входящий в состав группы «Русал» Олега Дерипаски , перестал принимать новых сотрудников после сообщений о возможном дефолте компании, пишет URA.RU со ссылкой на сотрудников предприятия и отдел кадров завода.

По их словам, нескольким соискателям отказали в устройстве на работу. Причиной стало внутреннее распоряжение о временном прекращении набора сотрудников, кроме срочных точек. По словам собеседника агентства, «такая политика продлится неопределенное время».

На сайте центра занятости Свердловской области , где, по словам сотрудников отдела кадров предприятия, размещаются все вакансии, есть только одно предложение от завода — должность машиниста тепловоза, размещенная 30 марта.

В отделе кадров предприятия URA.RU сообщили, что завод сейчас не принимает новых сотрудников.

Официальный представитель завода Ольга Киршова не смогла ни опровергнуть, ни подтвердить информацию о прекращении найма сотрудников.

9 апреля «Русал» [предупредила] (https://rns.online/industry/V-Rusale-predupredili-o-riske-tehnicheskogo-defolta-iz-za-sanktsii-SSHa-2018-04-09/) о возможных технических дефолтах по некоторым кредитным обязательствам из-за введенных в отношении нее санкций.