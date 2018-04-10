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Псковское Благовещение по-армянски: день красоты
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Псковское Благовещение по-армянски: день красоты 

АиФ Северо-запад 1 час назад
Фото: АиФ Северо-запад
Но накануне Пасхальной ночи они всё равно пришли на улицу Набат в Пскове с цветами и украсили северное православное торжество яркими красками юга.
Такие дни бывают раз в 50 лет, когда православная Пасха совпадает с Благовещением. День 7 апреля 2018 года выдался необычайно светлым и тихим перед Пасхальной ночью. А благодаря армянам он был преисполнен ещё и нежности, благоговения перед чудом материнства.
Международный женский… месяц!
Для начала немного истории. Армения одна из 15 республик, входивших в состав СССР, и со всем Союзом отмечала все календарные праздники. Однако с выходом из СССР Армения решает убрать из своего праздничного календаря день 8 Марта — международный женский праздник.
Празднование женского дня армяне решили совместить с Благовещением Девы Марии, когда Архангел Гавриил возвестил Марии о том, что родит она Спасителя, сына Божьего. Таким образом распоряжением Католикоса Всех Армян Гарегина II праздник Благовещения был провозглашен ещё и Днем благословения материнства. Во всех армянских церквах в этот день совершается обряд благословения матерей.
Однако далеко не всем понравилась отмена столь любимого и уже традиционного праздника в начале марта. Под усердным давлением на армянский парламент представительниц прекрасного пола депутаты приняли поправку к закону «О праздниках и памятных датах», и армяне снова стали отмечать 8 Марта на государственном уровне как Международный женский день.
В итоге в Армении теперь прекрасную половину населения чествуют целый месяц.
Красота и Материнство
Псковские армяне поступают так же. Как итог их месячника материнства и благодаря активной работе Союза армянской молодежи Пскова под отеческим покровительством председателя Псковской областной правозащитной общественной организации «Армянская община „Урарту“ Меружана Вермишяна в Псковском колледже искусств имени Н. А. Римского-Корсакова 7 апреля, на Благовещение, состоялся концерт в честь армянского праздника Материнства и красоты.
Уж в фойе перед концертом царила атмосфера семейного торжества. Складывалось ощущение, что ты пришел в гости в большой дом к огромной дружной и любящей друг друга семье.
Праздник открыли слова Меружана Сергеевича Вермишяна. Председатель армянской общины в Пскове поздравил всех присутствующих дам от мала до велика и порадовался, что в зале собрались представительницы лучшей половины человечества от 2 до 85 лет.
Кроме того, он отметил активную работу членов Союза армянской молодежи и поблагодарил их за организацию мероприятия.
»У моей мамы получается всё!»
В концертной программе приняли участия все желающие. Самые маленькие артисты выступали со стихами, обращенными к мамам и бабушкам на русском и армянском языках. Молодёжь подготовила комедийные этюды со сценками из семейной жизни. Кроме того, ребята сняли фильм, в котором они рассказали о своих замечательных мамах с рефреном «У моей мамы получается — все!».
Праздник украсили поразительно яркие номера ансамбля армянского танца «Ераз» (художественный руководитель — Карина Симонян). Солнечная Армения лилась в зрительный зал со сцены вмести с заводными мелодиями, исполненными на народных инструментах.
Пока взрослая часть зрителей наслаждалась концертом, маленькие гости праздника развлекались в фойе. Аниматоры играли с ними в весёлые подвижные игры.
Всё — САМ!
Про то, как псковские армяне готовили этот праздник, мне рассказала активистка Союза армянской молодежи студентка ПсковГУ Тагуи Багдасарян.
«Организация каждого мероприятия — отдельный этап нашей жизни. Самое приятное — это результат, когда выходишь на сцену и чувствуешь поддержку зала. Когда видишь заполненный зал. Суматоха за кулисами, беготня, все это надолго остается в памяти.
Что касается театральных этюдов, мы их сочиняем полностью сами. Каждая сценка зарождается от маленькой идеи. Что пришло в голову на репетиции, мы развиваем и доводим до хорошего законченного номера.
7 апреля для нас — это не только День Материнства, но и день рождения САМа (Союза армянской молодежи Пскова). Ровно год назад мы провели наше первое мероприятие, посвящённое Дню Материнства и красоты. Для нас это был очень волнительный момент, ведь никакого опыта у нас не было, мы вообще не были уверены, что зрители придут на наше мероприятие.
Когда они начали очень быстро разбирать билеты, нам стало ещё страшнее. Мы поняли, что публика будет и что её будет очень много. В назначенный день свободных мест в зале не оказалось вообще. Многие стояли в проходах.
Несмотря на наш страх, всё прошло как надо. Сейчас, спустя год, нас, организаторов и активистов, стало гораздо больше. Со временем постараемся поднимать мероприятия на более высокий уровень.
Но уже и в этот раз уходя, гости говорили, что готовы были дальше сидеть и смотреть, они хотели ещё номеров. А раз им хочется ещё, значит номера были не скучными. А это для нас самая большая мотивация радовать всех дальше!»
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