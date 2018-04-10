На ремонт воронежских мостов власти потратят порядка 40 млн рублей

Администрация Воронежа объявила тендер на поиск подрядчика, который займется ремонтом мостов и путепроводов.

Документы разместили на портале госзакупок. Согласно информации об аукционе, власти готовы потратить на ремонт мостов 39,3 млн рублей. Заявки принимаются до 25 апреля, сам аукцион состоится 3 мая.

Ремонту подлежат следующие мосты: ВОГРЭС, Северный, Чернавский, пешеходные мосты через Воронежское водохранилище на Чернавской дамбе, по улице Новосибирской через реку Песчанка, по улице Холмистой через ручей Дунай, по улицам Липецкой и 9 Мая через реку Усманка, на Водосбросе Воронежского гидроузла, пешеходный мост по улице Героев Сибиряков и через ручей Дунай в микрорайоне 1 Мая.