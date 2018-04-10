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Сотрудники «Костромагорстроя» собираются выйти на пикет к областной думе
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Сотрудники «Костромагорстроя» собираются выйти на пикет к областной думе 

k1news.ru 1 час назад
Фото: k1news.ru
Некоторые сотрудники группы компаний «Костромагорстрой» не видели зарплаты с 2015 года. Всего в числе обманутых — около 300 человек. Руководитель постоянно обещает рассчитаться с долгами, но ничего не происходит. Одним из последних названных сроков было названо 10 апреля. Деньги не поступили. Бывшие работники компании намерены выйти на очередной пикет, сообщает корреспондент портала K1NEWS.RU.
Есть такие, которые ждут и работы, и денег. Им говорят — не ходите на пикеты, все выплатим. А нам он обещал погасить до 10 апреля всю задолженность, по всем организациям. Ждет какие-то деньги, 200 миллионов рублей. И опять обманул. Сказали — потерпите еще полторы недели. Сейчас пикет будет, 100 процентов. 19 апреля у областной думы, — говорит Дмитрий РАЗВАЛОВ, который работал в «ДОЦ-3» пять лет.
В ноябре 2016 года работникам объявили, что их сокращают. Тогда они и стали бить тревогу.
По данным областной прокуратуры, задолженность постепенно снижается. Частично выплатили зарплату сотрудникам «ДОЦ-3» — около 2 миллионов, и «Стройдома». По сообщению прокуратуры, «стройдомовцам» должны были выплатить 4 миллиона рублей. Однако сотрудники заверяют, что денег они не получали.
Речь идет только о «белой» зарплате. «Серую» вернуть невозможно, — уточняют в надзорном ведомстве.
Самые крупные компании, входящие в «Костромагорстрой» — «Автоуслуги», «Защита безопасности», «Стройдом» и «Стройдеталь». Руководителем «Костромагорстроя» является Евгений Нагоров, депутат областной думы. В его отношении возбуждено уголовное дело, однако суд отказался брать его под стражу.
Сотрудники уже подали заявку о проведении пикета у областного парламента.
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