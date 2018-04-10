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В шиномонтажах Москвы возникли очереди
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Поставщики бытовой техники увеличивают цены

В шиномонтажах Москвы возникли очереди 

Авторамблер 1 час назад
Фото: Авторамблер
Теплая погода, установившаяся в первой декаде апреля, спровоцировала возникновение очередей в шиномонтажные сервисы столицы. В некоторых сервисах вне зависимости от их масштаба все расписано на несколько дней вперед. Без особых затруднений пока можно воспользоваться услугами мобильного шиномонтажа. Тем временем, Гидрометцентр и Госавтоинспекция рекомендуют не спешить и подождать хотя бы до середины апреля, поскольку впереди ночные заморозки.
"Коммерсант" пообщался с представителями мобильных шиномонтажей о расценках. В одном месте монтаж, демонтаж и балансировка колес обойдется в 3880 рублей вместе с выездом. Мастера призывают записываться заранее — в самое ближайшее время их график будет очень насыщенным. Что касается услуги сезонного хранения шин, то в том же сервисе при заказе монтажа она идет по акции шесть месяцев плюс бесплатный подарочный месяц. За четыре колеса без дисков — 2970 рублей, но доставка бесплатная. Напомним, что ездить на зимних шинах по сухому асфальту можно, не непродолжительное время — более мягкие покрышки в этих условиях изнашиваются быстрее. Кроме того, с ней тормозной путь больше, а срыв в скольжение раньше.
Ранее "Авторамблер" рассказывал о тонкостях выбора подержанных шин и потенциальных проблемах, подстерегающих покупателя шин б/у. Предлагаем также ознакомиться с рейтингом лучших летних шин по версии ADAC.
Фото: РИА «Новости» / Константин Чалабов
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