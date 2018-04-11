Цифровой регион

IT-отрасль придает импульс социально-экономическому развитию региона, заявил глава Новосибирской области Андрей Травников на встрече с экспертами регионального ИТ-сообщества. Встреча прошла 10 апреля в новосибирском Академпарке в рамках X Сибирского форума «Индустрия информационных систем».

В работе форума приняли участие крупные сибирские IT-компании и представители региональной власти. Глава Новосибирской области Андрей Травников обсудил с представителями IT-компаний основные проблемы отрасли и ее потенциал. По словам участников, дискуссия получилась живой и продолжительной. Один из представителей отрасли в разговоре с «КС» отметил, что Андрей Травников «вникает в проблемы, и видно, что ему интересно развитие информационных технологий в регионе».

По словам врио губернатора, полемика развернулась вокруг вопроса, можно ли считать ИТ отдельной отраслью экономики. Напомним, что общее число организаций Новосибирской области, которые работают в сфере информационных технологий, по состоянию на 31 декабря 2017 года составило 3684. В отрасли работает почти 39 тысяч человек (4,4% от всех занятых в регионе). Андрей Травников подчеркнул, что в 2017 году наблюдался прирост оборотов по указанной сфере — на 17,8%, до 114,86 млрд рублей. В общем обороте всех организаций региона доля оборота компаний ИТ-отрасли Новосибирской области в 2017 году составила 4,7%. Это свидетельствует о важности развития данного направления для экономики региона. IT — это отрасль, которая преобразует другие направления деятельности как в экономике, так и в социальной сфере Для Новосибирской области IT-отрасль, особенно подчеркнул Андрей Травников, стала не просто отраслью экономики, сферой, формирующей определенный объем товаров и услуг. Это трансформирующая отрасль, которая преобразует другие направления деятельности как в экономике, так и в социальной сфере.

«Неслучайно президент РФ Владимир Путин определил реализацию госпрограммы «Цифровая экономика» одним из приоритетов развития. Те регионы, которые войдут в число лидеров по внедрению современных цифровых решений, смогут добиться успеха во всех отраслях экономики, науки, социальной сферы, развития людей», — отметил глава Новосибирской области.

Для развития в приоритетном направлении у нашего региона есть все предпосылки. В том числе и хорошо отработанные инструменты для поддержки инновационных проектов и их продвижения на региональном уровне. Среди них, перечислил врио губернатора, Академпарк, признанный одним из лучших технопарков в стране; программа реиндустриализации экономики Новосибирской области — уникальный документ, который позволяет через выработку точечных мер поддержки региональных проектов поднимать проблематику развития целых отраслей на федеральном уровне; новая концепция развития территорий с повышенной концентрацией науки, инноваций, промышленности. В проекте по развитию новосибирского научного центра, созданного по поручению президента РФ Владимира Путина, ИТ-отрасль также займет значимое место, подчеркнул Андрей Травников.

Обсудили на форуме и кадровый вопрос. Профориентация с младшего школьного возраста, повышение качества профильного образования, расширение набора специальностей в вузах Новосибирской области и, наконец, создание условий для закрепления в регионе уже состоявшихся специалистов — вот основные направления, работа по которым, заявил врио губернатора, позволит решить вопрос кадров для IT-отрасли.

В рамках форума была организована выставка, на которой представители компаний продемонстрировали свои новейшие разработки: проекты Wi-Fi-маршрутизаторов, процессоров нового поколения, а также технологий «умного города». Одна из таких технологий — платформа управления территорией Smart city cloud. В компании пояснили, что платформа позволяет производить сбор, хранение и аналитику данных, а также создавать прикладные ИТ-системы в интересах государства, бизнеса и граждан. Платформа позволяет собирать информацию с различных датчиков, сенсоров, приборов учета, камер и отраслевых информационных систем. В частности, таким образом можно было бы не только создать централизованную систему счетчиков коммунальных услуг, но и позволить представителям коммунальных служб в режиме реального времени отслеживать любые отклонения от нормы.

Другой участник выставки — компания «Геокад» — занимается разработкой и внедрением сложных объектно-ориентированных информационных систем кадастрового и геоинформационного назначения. Разработки компании используют не только на территории нашей страны, но и за рубежом.

На пленарном заседании «Цифровая трансформация как драйвер экономического роста региона» эксперты обсудили роль региона и его возможности в цифровой трансформации экономики, создание технологического лифта транзита технологий на федеральный и международный уровень.

Открывая пленарное заседание, Андрей Травников заявил, что Новосибирская область имеет впечатляющие достижения и потенциал в сфере ИТ. Для того чтобы не отстать от мировых трендов развития отрасли, необходимо развивать информационные системы. И все для этого у Новосибирской области есть: по динамике развития, количеству организаций, а также численности и качеству кадров IT-отрасль области входит в топ-5 в России. Многие IT-компании нашего региона получили признание не только в нашей стране, но и за ее пределами. Создана и продолжает развиваться инновационная инфраструктура, признанная одной из сильнейших в РФ.

«По основным показателям впереди нас только Москва и Санкт-Петербург. Но мы способны производить гораздо больше продуктов и программного обеспечения, чем сейчас», — уверен Андрей Травников.

Это неполный текст новости