Стало известно расписание мероприятий к 9 мая в Гагаринском районе 

С 1 по 13 мая в Гагаринском районе пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня победы. Библиотеки, образовательные учреждения и другие организации предложат свои варианты проведения этого памятного дня. Соревнования, концерты, уличные праздники найдут отклик у представителей разных поколений.
4 мая в 19.00 — Патефонный танцевальный вечер ко Дню Победы, Ленинский проспект, д.62 (во дворе) 50 И.о. главы администрации МО Гагаринский Фролова О. В. 8-495-651-27-43 5 мая в 16.00— Клуб авторской песни «У камина». Театр бард-оперы «Антиптица». Бард-опера «Бессмертный полк». Автор-исполнитель Геннадий Трубников, библиотека №183 им. Данте Алигьери ул. Строителей, д.8, корп.2 35 Заведующий библиотекой № 183 Батракова Е. С. 8 (495) 930-98-27 7 мая в 13.00 — Праздничное шествие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне, по Ленинскому проспекту с участием ветеранов, школьников, представителей общественных организаций. Возложение цветов к памятнику губкинцам, концерт в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина
7 мая в 13.00 — Шествие по Ленинскому проспекту от ГБОУ СОШ № 2086 (Ломоносовский просп., д.12) до РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина (Ленинский просп., д.65) 300 Первый заместитель главы управы Кулик М. Г. 8-495-930-97-94 И.о. главы администрации МО Гагаринский Фролова О. В. 8-495-651-27-43 8 мая в 16.00 — Киноклуб «Иллюзион». Дню Победы посвящается. Программа «Поколение победителей». Просмотр и обсуждение х/ф «Александр Маленький» (1981, СССР, ГДР; реж. В. Фокин; в главных ролях: Б. Токарев, Ю. Назаров; 1 ч. 34 мин.), библиотека №183 им. Данте Алигьери ул. Строителей, д.8, корп.2 15 Заведующий библиотекой № 183 Батракова Е. С. 8 (495) 930-98-27 9 мая в 12.00 — Дворовый праздник МБУ ДЦ «Гагаринец», посвященный Дню Победы, ул. Строителей, д.4 (у фонтана) 40. И.о. главы администрации МО Гагаринский Фролова О. В. 8-495-651-27-43 11 мая в 19.00 — «Вспомним ту далекую весну». Концерт инструментальной музыки в исполнении студентов музыкального факультета МГИК, класс Мещеряковой Л. В. (фортепиано); студентов АМУ им. Гнесиных, класс Мещерякова С. Ф. (народные инструменты), библиотека №183 им. Данте Алигьери ул. Строителей, д.8, корп.2 45 Заведующий библиотекой № 183 Батракова Е. С. 8 (495) 930-98-27 12 мая в 12.00 — Соревнования по городошному спорту, посвященные Дню ПОБЕДЫ, на приз МО Гагаринский в городе Москве, ГБПОУ «Воробьевы горы» ул. Косыгина, д.17 (городошная площадка) 30 И.о. главы администрации МО Гагаринский Фролова О. В. 8-495-651-27-43