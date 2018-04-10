Стало известно расписание мероприятий к 9 мая в Гагаринском районе

С 1 по 13 мая в Гагаринском районе пройдут культурно-массовые мероприятия, посвященные празднованию Дня победы. Библиотеки, образовательные учреждения и другие организации предложат свои варианты проведения этого памятного дня. Соревнования, концерты, уличные праздники найдут отклик у представителей разных поколений.

4 мая в 19.00 — Патефонный танцевальный вечер ко Дню Победы, Ленинский проспект, д.62 (во дворе) 50 И.о. главы администрации МО Гагаринский Фролова О. В. 8-495-651-27-43 5 мая в 16.00— Клуб авторской песни «У камина». Театр бард-оперы «Антиптица». Бард-опера «Бессмертный полк». Автор-исполнитель Геннадий Трубников, библиотека №183 им. Данте Алигьери ул. Строителей, д.8, корп.2 35 Заведующий библиотекой № 183 Батракова Е. С. 8 (495) 930-98-27 7 мая в 13.00 — Праздничное шествие, посвящённое Дню Победы в Великой Отечественной войне, по Ленинскому проспекту с участием ветеранов, школьников, представителей общественных организаций. Возложение цветов к памятнику губкинцам, концерт в РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина