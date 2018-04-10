Сванидзе считает, что России не стоит реанимировать госсимволы прошлых лет

Михаила Дегтярева ( Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы ЛДПР ) об установлении чёрно-жёлто-белого знамени Российской империи в качестве официального флага государства.

Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента сегодня, 10 апреля, в первом чтении. По мнению автора законодательной инициативы, нынешний триколор не соответствует статусу нашего государства и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан.

По мнению Николая Сванидзе, подобные идеи напоминают «детские игры на свежем воздухе». Он отметил, что у России на сегодняшний день есть куда более серьёзные проблемы: очень тяжёлое международное положение, сложная экономическая ситуация.

Калининград, Дегтярев отметил, что в период официального использования флага Российской империи «наш народ не испытывал полномасштабных внутренних потрясений, страна не распадалась на части». Парламентарий напоминал, что именно под имперским флагом страна приобретала новые территории: Крым Аляску , Кавказ, Польшу , Прибалтику, Среднюю Азию и Финляндию . С учётом всего этого данный государственный символ «знаменует успех, величие и мощь Российского государства», и население нуждается в таком символе сегодня как никогда, убеждён Дегтярев.

Сванидзе считает, что Россия стала другой, и ей не нужны атрибуты прошлого. «Демонстрировать имперскость, думаю, совершенно неуместно. Тем более что Россия сейчас не империя. Последней империей был Советский Союз, а после его развала империи больше нет. Это факт, посмотрите на географическую карту хотя бы», — считает Сванидзе. Он сделал вывод, что попытки «изображать то, чего нет», больше похожи на проявление комплекса неполноценности. «И именно так это будет воспринято всем миром», — подчеркнул общественный деятель.