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Сванидзе считает, что России не стоит реанимировать госсимволы прошлых лет
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Сванидзе считает, что России не стоит реанимировать госсимволы прошлых лет 

Парламентская газета 1 час назад
Фото: Парламентская газета
России не следует в текущей обстановке показывать всему миру свои имперские амбиции и реанимировать государственные символы прошлых лет. Такое мнение высказал «Парламентской газете» публицист, член Совета при Президенте по развитию гражданского общества и правам человека Николай Сванидзе.
Так он прокомментировал инициативу депутата Госдумы Михаила Дегтярева (ЛДПР) об установлении чёрно-жёлто-белого знамени Российской империи в качестве официального флага государства.
Соответствующий законопроект будет рассмотрен нижней палатой парламента сегодня, 10 апреля, в первом чтении. По мнению автора законодательной инициативы, нынешний триколор не соответствует статусу нашего государства и до сих пор не стал символом, объединяющим большинство граждан.
По мнению Николая Сванидзе, подобные идеи напоминают «детские игры на свежем воздухе». Он отметил, что у России на сегодняшний день есть куда более серьёзные проблемы: очень тяжёлое международное положение, сложная экономическая ситуация.
Дегтярев отметил, что в период официального использования флага Российской империи «наш народ не испытывал полномасштабных внутренних потрясений, страна не распадалась на части». Парламентарий напоминал, что именно под имперским флагом страна приобретала новые территории: Крым, Калининград, Аляску, Кавказ, Польшу, Прибалтику, Среднюю Азию и Финляндию. С учётом всего этого данный государственный символ «знаменует успех, величие и мощь Российского государства», и население нуждается в таком символе сегодня как никогда, убеждён Дегтярев.
Сванидзе считает, что Россия стала другой, и ей не нужны атрибуты прошлого. «Демонстрировать имперскость, думаю, совершенно неуместно. Тем более что Россия сейчас не империя. Последней империей был Советский Союз, а после его развала империи больше нет. Это факт, посмотрите на географическую карту хотя бы», — считает Сванидзе. Он сделал вывод, что попытки «изображать то, чего нет», больше похожи на проявление комплекса неполноценности. «И именно так это будет воспринято всем миром», — подчеркнул общественный деятель.
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