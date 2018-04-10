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Кудрин: Поддержка компаний под санкциями определит настроения инвесторов
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Кудрин: Поддержка компаний под санкциями определит настроения инвесторов 

Российская Газета 41 минуту назад
Фото: Российская Газета
Меры поддержки попавших под санкции российских компаний, которые готовит российское правительство, окажут значительное влияние на настроения на отечественном финансовом рынке. Так считает глава Центра стратегических разработок Алексей Кудрин.
"Многое зависит от тех мер, которые объявит правительство по поддержке компаний, которые попали под санкции, и о порядка реструктуризации их задолженности, прежде всего "Русала", который имеет задолженность чуть меньше 9 млрд долларов, — заявил Кудрин журналистам в кулуарах проходящего в Москве Биржевого форума. — Порядок реструктуризации этого долга тоже будет влиять на рынки".
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