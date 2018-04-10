Зарплаты в Самарской области будут расти

Во вторник, 10 апреля, врио губернатора Дмитрий Азаров выступаяс посланием к депутатам губернской думы и жителям региона, одним из первых затронул вопрос социальной поддержки населения, сообщает volga.news.

Дмитрий Азаров привел статистические данные: в декабре 2017 года средняя заработная плата в Самарской области находилась на 47-м месте в стране, в последние три-четыре года по показателям уровня жизни в регионе появилась отрицательная динамика, в 2016 году доходы населения сократились на 9,6%.

«Повышение доходов населения — это задача номер один, была поставлена в майских указах президента 2012 года. В части зарплат мы выполнили эту задачу на 100%, зарплаты в бюджетной сфере выросли в 1,5-2 раза. Считаю необходимым проводить дальнейшую индексацию зарплат», — сказал глава региона.

Дмитрий Азаров заметил, что с 1 мая повышается уровень минимальной оплаты труда, и призвал трудовую инспекцию, профсоюзы взять на контроль, как выполняется эта норма закона предприятиями и организациями всех форм собственности.