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Пресс-конференция, посвященная форуму «Молодой гвардии Единой России». Видеотрансляция
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Пресс-конференция, посвященная форуму «Молодой гвардии Единой России». Видеотрансляция 

ТАСС 1 час назад
Фото: ТАСС
В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная Всероссийскому образовательному форуму «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), который состоится с 15 по 21 апреля 2018 года в Казани.
Об участниках форума, его целях, а также процессе подготовки рассказывают заместитель секретаря генерального совета "Единой России", член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, директор форума Сергей Перепелов, руководитель регионального исполкома татарстанского регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев и руководитель регионального отделения МГЕР в Республике Татарстан Динар Бариев.
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