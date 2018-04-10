Пресс-конференция, посвященная форуму «Молодой гвардии Единой России». Видеотрансляция 

В ТАСС проходит пресс-конференция, посвященная Всероссийскому образовательному форуму «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР), который состоится с 15 по 21 апреля 2018 года в Казани.
Об участниках форума, его целях, а также процессе подготовки рассказывают заместитель секретаря генерального совета "Единой России", член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Евгений Ревенко, председатель координационного совета МГЕР Денис Давыдов, директор форума Сергей Перепелов, руководитель регионального исполкома татарстанского регионального отделения «Единой России» Андрей Кондратьев и руководитель регионального отделения МГЕР в Республике Татарстан Динар Бариев.