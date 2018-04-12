«Лаборатория Касперского» выяснила, в каком возрасте дети наиболее уязвимы для киберугроз

Наиболее уязвимы для киберугроз дети в возрасте 13—15 лет. В этот период их поведение в Интернете становится более активным и сложным. Одновременно с этим начинает ослабевать контроль со стороны родителей. Таковы результаты исследования «Лаборатории Касперского»

Сразу несколько факторов позволяют сделать подобные выводы. Во-первых, в категории 13—15 лет происходит резкий скачок количества детей, проводящих значительную часть свободного времени в Интернете. В этом же возрасте родители чаще всего замечают что-то настораживающее на страницах подростков в соцсетях: именно у 13—15-летних чаще встречаются друзья или одноклассники, которые публикуют жестокий контент. Они больше остальных увлечены многопользовательскими онлайн-играми, а также чаще других сталкиваются с кибербуллингом.

При этом школьники любого возраста в целом слабо защищены от интернет-угроз. Например, почти каждый пятый опрошенный получал приглашение дружить от незнакомых взрослых в соцсетях. Чуть меньше половины респондентов случайно попадали на сайты для взрослых. Почти каждый третий школьник либо сталкивался, либо слышал о случаях кибербуллинга, причем сами родители знают лишь примерно о половине подобных случаев.

Что касается средств для защиты детей в Сети, то, например, функция родительского контроля настроена сегодня лишь у 36% родителей. В основном она включена на компьютерах и ноутбуках. Мобильные же устройства, с которыми дети проводят большую часть своей жизни, чаще всего остаются незащищенными. К слову, без смартфонов, например, не могут обойтись 69% опрошенных ребят.

Онлайн-жизнь детей нередко оказывает влияние и на их отношения с родителями. Почти треть взрослых (29%) признались, что в их семьях случаются связанные с этим конфликты. Основным поводом, как правило, становится время, которое ребенок проводит в Сети (83%).

«Сложившаяся ситуация в определенной степени вызывает тревогу. Дети уязвимы для киберугроз, которых с каждым днем становится все больше. При этом их безопасности в интернете по-прежнему уделяется недостаточно внимания. Стоит отметить, что речь идет не об ограничительных практиках, а о выстраивании доверительных отношений между ребятами и их родителями. Судя по разрыву между количеством детей, которые сталкивались с кибербуллингом, и числом знающих об этом родителей, во многих случаях о доверии говорить не приходится. Если в семье есть взаимопонимание, то специализированные методы защиты, такие как использование родительского контроля или регулирование настроек в социальных сетях, не будут вызывать у детей негативных эмоций. В этом случае они будут восприниматься как забота, а не как вторжение в личную жизнь, и помогут предотвратить большинство опасных ситуаций», — объяснила эксперт «Лаборатории Касперского» по детской безопасности в Интернете Мария Наместникова

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