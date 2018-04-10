Лаборатория Касперского открыла исходный код сканера KLara

Эксперты «Лаборатории Касперского» опубликовали на портале GitHub исходный код сканера KLara. Это внутренний инструмент компании для более эффективного поиска образцов вредоносных программ. Теперь сканером могут воспользоваться все желающие.

Основная задача KLara — обнаружение родственных образцов вредоносного кода. Это один из ключевых аспектов исследований киберугроз, который помогает экспертам отслеживать развитие вредоносов. Как правило, в таких случаях прибегают к YARA-правилам, которые сопоставляют различные образцы кода и ищут совпадения по уникальным характеристикам или шаблонам. Такой инструмент незаменим при исследовании продвинутых киберугроз, операций с применением «бесфайловых» троянцев или внешне легитимных инструментов, а также случаев, когда вредоносный код дорабатывается под конкретную жертву.

Самостоятельная разработка и тестирование YARA — крайне трудоёмкий процесс. Чтобы решить эту проблему, исследователи «Лаборатории Касперского» создали KLara. Это распределённая система, которая может производить быстрый поиск сразу по нескольким базам с применением нескольких правил. Такой подход позволяет быстрее выявлять образцы вредоносного кода, а значит более эффективно защищать пользователей.

«Охота за киберугрозами требует специфических инструментов и систем. Особенно это актуально, когда речь идёт о продвинутых целевых атаках, которые могут длиться месяцами и даже годами. Мы создали KLara, чтобы эффективнее отслеживать всё разнообразие угроз, и теперь хотели бы поделиться этим инструментом с профессиональным сообществом. Уверены, все по достоинству оценят пользу от него», — добавил Игорь Суменков, ведущий антивирусный эксперт «Лаборатории Касперского».

Больше технических подробностей о KLara можно найти по ссылке: https://securelist.com/your-new-friend-klara/85046/. Инструмент доступен для скачивания на официальной странице «Лаборатории Касперского» на GitHub: https://github.com/KasperskyLab.

Также в открытом доступе можно найти другой инструмент компании — BitScout. Он был разработан ведущим антивирусным экспертом компании Виталием Камлюком в 2017 году. BitScout может удалённо собирать оставленные злоумышленниками цифровые «улики», например, образцы вредоносов. Больше информации о BitScout можно найти здесь: https://securelist.com/bitscout-the-free-remote-digital-forensics-tool-b…