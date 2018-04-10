«Так строить нельзя»: власти Перми и подрядчик обвинили друг друга в срыве сроков реконструкции детсада

Здание детского сада №409 на улице Каляева, 35а в Перми начали реконструировать в июне 2016 года, и обещали вновь открыть в апреле 2017-го. Сроки окончания работ несколько раз сдвигались. В конце прошлого года в администрации города говорили, что учреждение заработает в апреле 2018-го, но сейчас признают, что работы не завершены. Новых сроков не называют. По мнению властей, реконструкция застопорилась по вине подрядчика, поэтому договор с ним расторгли. В строительной кампании не согласны с таким обвинением.

— Реконструкцией детского сада занималось ООО «Эстком». Сейчас этот контракт расторгнут по инициативе заказчика из-за того, что подрядчик не исполнил свои обязательства, — рассказали 59.ru в управлении капитального строительства пермской администрации. — Объект в эксплуатацию не введен. Для этого необходимо доделать внутреннюю электропроводку, водопровод, канализацию, системы вентиляции и дымоудаления, внутреннюю отделку и ограждение территории. Для завершения работ будет выбран новый подрядчик.

В ООО «Эстком» считают расторжение контракта неправомерным и намерены оспорить его в суде.

— Начав реконструкцию, мы поняли, что проект не соответствуют существующим нормам, в том числе пожарным, — заявили 59.ru в ООО «Эстком». — Было очевидно, что так строить нельзя, поэтому мы несколько раз обращались к заказчику с просьбой внести в проект изменения. Часть недочетов была устранена. Правки внесли в 250 страниц проекта. Не таким, как изначально планировали, сделали фасад, забор, площадки для прогулок, внесли коррективы в планировку, добавили систему дымоудаления.

По словам представителя подрядчика, завершить реконструкцию можно будет только после того, как доработанный проект пройдет дополнительную экспертизу и будут рассчитаны пожарные риски.

— После того, как мы сказали об этом заказчику, он расторг с нами контракт в одностороннем порядке, — сообщили в компании «Эстком». — Кроме того, «Управление технического заказчика» написало на нас заявление в УФАС с требованием признать недобросовестным подрядчиком, но там им отказали.

Компания «Эстком» намерена оспорить расторжение контракта в суде и добиться того, чтобы заказчик принял выполненный объем работ, оплатил его, а также признал, что вины подрядчика в просрочке нет.

Ранее в администрации Перми сообщали, что дети, которым выданы путевки в закрытый на реконструкцию детский сад на улице Каляева, 35а, временно посещают группы в других дошкольных учреждениях.