Ещё
«Так строить нельзя»: власти Перми и подрядчик обвинили друг друга в срыве сроков реконструкции детсада
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Так строить нельзя»: власти Перми и подрядчик обвинили друг друга в срыве сроков реконструкции детсада 

59.ru 1 час назад
Фото: 59.ru
Здание детского сада №409 на улице Каляева, 35а в Перми начали реконструировать в июне 2016 года, и обещали вновь открыть в апреле 2017-го. Сроки окончания работ несколько раз сдвигались. В конце прошлого года в администрации города говорили, что учреждение заработает в апреле 2018-го, но сейчас признают, что работы не завершены. Новых сроков не называют. По мнению властей, реконструкция застопорилась по вине подрядчика, поэтому договор с ним расторгли. В строительной кампании не согласны с таким обвинением.
— Реконструкцией детского сада занималось ООО «Эстком». Сейчас этот контракт расторгнут по инициативе заказчика из-за того, что подрядчик не исполнил свои обязательства, — рассказали 59.ru в управлении капитального строительства пермской администрации. — Объект в эксплуатацию не введен. Для этого необходимо доделать внутреннюю электропроводку, водопровод, канализацию, системы вентиляции и дымоудаления, внутреннюю отделку и ограждение территории. Для завершения работ будет выбран новый подрядчик.
В ООО «Эстком» считают расторжение контракта неправомерным и намерены оспорить его в суде.
— Начав реконструкцию, мы поняли, что проект не соответствуют существующим нормам, в том числе пожарным, — заявили 59.ru в ООО «Эстком». — Было очевидно, что так строить нельзя, поэтому мы несколько раз обращались к заказчику с просьбой внести в проект изменения. Часть недочетов была устранена. Правки внесли в 250 страниц проекта. Не таким, как изначально планировали, сделали фасад, забор, площадки для прогулок, внесли коррективы в планировку, добавили систему дымоудаления.
По словам представителя подрядчика, завершить реконструкцию можно будет только после того, как доработанный проект пройдет дополнительную экспертизу и будут рассчитаны пожарные риски.
— После того, как мы сказали об этом заказчику, он расторг с нами контракт в одностороннем порядке, — сообщили в компании «Эстком». — Кроме того, «Управление технического заказчика» написало на нас заявление в УФАС с требованием признать недобросовестным подрядчиком, но там им отказали.
Компания «Эстком» намерена оспорить расторжение контракта в суде и добиться того, чтобы заказчик принял выполненный объем работ, оплатил его, а также признал, что вины подрядчика в просрочке нет.
Ранее в администрации Перми сообщали, что дети, которым выданы путевки в закрытый на реконструкцию детский сад на улице Каляева, 35а, временно посещают группы в других дошкольных учреждениях.
59.ru: последние новости
Президент наградил учительницу Наталию Шайгулину, пострадавшую при резне в пермской школе Плагиат или нет? Пермячка нашла логотип, похожий на «Покупай пермское», на сайте платных шаблонов «Дорогу не ремонтируют уже несколько лет»: в Перми затопило улицу Фоминскую
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля136
Набиуллина прокомментировала падение рубля315
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста62
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков402
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД122
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение