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Правительство Москвы отражает за неделю 1 млн хакерских атак на свои ресурсы
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Правительство Москвы отражает за неделю 1 млн хакерских атак на свои ресурсы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Об этом в ходе заседания президиума правительства города сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
«Если в 2016 г. каждые 30 секунд была одна хакерская атака на правительственные ресурсы, то теперь это каждые 20 секунд. То есть представьте себе, в неделю мы отражаем 1 млн хакерских атак. Они совершенно разные: от детей, которые пытаются, очень продвинутых детишек, взломать «Электронный дневник», потому что получил два балла, а не пять, до более серьезных случаев. Поэтому наша задача — инвестировать в ресурсы и связи, чтобы все стабильно работало», — сказал А. Ермолаев.
Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства, в 2017 г. основам информационной безопасности были обучены порядка 46 тыс. сотрудников органов власти.
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