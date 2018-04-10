Ещё
Район Измайлово занял второе место по экологии среди всех столичных районов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Район Измайлово занял второе место по экологии среди всех столичных районов 

Управа района Измайлово города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Измайлово города Москвы
В начале апреля эксперты «EcoStandart group» опубликовали список районов в Москве с самой благополучной экологической обстановкой.
Специалистами был составлен рейтинг самых чистых районов столицы по экологическим показателям. Оценка проводилась по 12 критериям, среди которых: соседство с парками, водоемами, промышленными зонами, источниками негативного воздействия в соседних районах, автодорогами и т.д.
Район Измайлово занял в итоге второе место среди 125 районов столицы. Отметим, что в первой тройке оказались все три района Восточного округа. Первое место досталось району Ивановское, а третье — Сокольникам.
Управа района Измайлово города Москвы: последние новости
Встреча главы управы района с жителями Измайлово состоится 18 апреля Фестиваль "Активное долголетие" состоится на Первомайской Пасхальная благотворительная ярмарка состоится в Измайлове
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля139
Набиуллина прокомментировала падение рубля314
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста63
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков404
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД121
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение