Район Измайлово занял второе место по экологии среди всех столичных районов

В начале апреля эксперты «EcoStandart group» опубликовали список районов в Москве с самой благополучной экологической обстановкой.

Специалистами был составлен рейтинг самых чистых районов столицы по экологическим показателям. Оценка проводилась по 12 критериям, среди которых: соседство с парками, водоемами, промышленными зонами, источниками негативного воздействия в соседних районах, автодорогами и т.д.

Район Измайлово занял в итоге второе место среди 125 районов столицы. Отметим, что в первой тройке оказались все три района Восточного округа. Первое место досталось району Ивановское, а третье — Сокольникам.