МИЭТ продолжает лекции в рамках «Университетских суббот»

В НИУ «Московский институт электронной техники» Зеленограда продолжается образовательный проект «Университетские субботы».

В апреле зеленоградский вуз приглашает всех желающих посетить четыре лекции образовательного научно-популярного лектория под названием «Просто о сложном! Или введение в современную науку». Прийти послушать познавательные и увлекательные лекции от передовых ученых и специалистов МИЭТ может любой. Прежде всего, на них приглашаются студенты и школьники, но увлекательный лекторий могут посетить и взрослые, и целые классы, и даже семьи горожан.

Мероприятия проекта бесплатны. Чтобы принять в них участие, надо зарегистрироваться на сайте проекта «Университетские субботы» — //us.dogm.mos.ru/ или //abiturient.ru/poll/event. Если вы по какой-либо причине не смогли зарегистрироваться на сайте или вам не пришло на электронную почту подтверждение о регистрации, вы можете прийти на интересующую вас лекцию в МИЭТ и зарегистрироваться на месте.

В апреле пройдут следующие лекции «Университетских суббот»:

— 14 апреля в 11.00 — Портативная энергетика: можно ли носить энергию с собой!

— 21 апреля в 11.00 — На уровне атомов и молекул: знакомство с нанотехнологиями.

— 21 апреля в 12.20 — Мастер-класс по проектированию и конструированию в САПР SolidWorks.

— 21 апреля в 12.20 — Предпринимательство. Как начать свое дело.