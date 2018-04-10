Проверки организаций лифтового хозяйства возьмут под госконтроль

Госдума в третьем чтении приняла закон, который наделяет государственные контрольные органы правом проводить проверки организаций лифтового хозяйства.

Инициатива Минэкономразвития предлагает установить уведомительный порядок начала деятельности организаций, эксплуатирующих лифты, подъёмные платформы для инвалидов, движущиеся пешеходные дорожки и эскалаторы, за исключением эскалаторов в метро. Предлагается внести изменения в статью 8 Закона «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».

Законопроект позволит уполномоченным органам государственного контроля проводить плановые проверки. Лица, уже осуществляющие указанные виды деятельности, будут обязаны направить соответствующее уведомление в течение 6 месяцев со дня вступления законопроекта в силу. Предполагается, что законопроект вступит в силу с 1 сентября 2018 года.