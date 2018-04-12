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Розыск пропавшего без вести Королева Антона Игоревича
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Розыск пропавшего без вести Королева Антона Игоревича 

Управа района Некрасовка 2 часа назад
Фото: Районные будни
ОУР УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве разыскивает пропавшего без вести Королева Антона Игоревича, 1979 года рождения, жителя города Москвы, который 14.06.2012 года ушел с работы по адресу: улица Малышева, д.20 и до настоящего времени его местонахождение не известно.
Приметы: на вид 37-40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза светлые, волосы светлые короткие.
Был одет: пиджак серого цвета, рубашка оранжевого цвета, брюки серого цвета, ботинки черного цвета.
Особые приметы: крупная родинка на правой щеке.
Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-10-00;
8 (495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).
Пресс-служба УВД по ЮВАО
Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве
т/ф. 8 (495) 709-18-18  электронная страница: http://ювао.мск.мвд.рф
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