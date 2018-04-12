Розыск пропавшего без вести Королева Антона Игоревича

Приметы: на вид 37-40 лет, рост 175-180 см, плотного телосложения, глаза светлые, волосы светлые короткие.

Был одет: пиджак серого цвета, рубашка оранжевого цвета, брюки серого цвета, ботинки черного цвета.

Особые приметы: крупная родинка на правой щеке.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефонам: 8 (495) 709-10-00;

8 (495) 709-26-02 или в службу «102» (с мобильных телефонов-112).

Пресс-служба УВД по ЮВАО

Пресс-служба УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москве

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