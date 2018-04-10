Меценаты приобретут для старейшей библиотеки сенсорный стол

Саратове старейшую библиотеку России модернизируют при поддержке местных меценатов. Такой посыл бизнесменам дал Вячеслав Володин , планируя реализовать в регионе новый спонсорский проект по модернизации Саратовской областной универсальной научной библиотеки.

На деньги богатых людей прежде всего закупят современную технику — книжные сканеры, которые нужны для обеспечения сохранности краеведческого фонда, имеющего историческую и культурную ценность. Благодаря этому будет создан уникальный электронный архив, повысится эффективность использования фонда пользователями библиотеки в электронном виде.

Появится в «научке» и сенсорный стол, с помощью которого посетители библиотеки смогут «побывать» с виртуальной экскурсией по библиотеке, осуществить быстрый поиск по каталогу и познакомиться с оцифрованными изданиями. Будет приобретена интерактивная доска со встроенным проектором и информационные дисплеи для конференц-зала.

Все библиотечные помещения оборудуют новой мебелью, для удобства посетителей будут организованы компьютерные читательские боксы с цифровыми и мультимедийными ресурсами.