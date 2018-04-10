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Меценаты приобретут для старейшей библиотеки сенсорный стол
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Меценаты приобретут для старейшей библиотеки сенсорный стол 

АиФ 1 час назад
В Саратове старейшую библиотеку России модернизируют при поддержке местных меценатов. Такой посыл бизнесменам дал Вячеслав Володин, планируя реализовать в регионе новый спонсорский проект по модернизации Саратовской областной универсальной научной библиотеки.
На деньги богатых людей прежде всего закупят современную технику — книжные сканеры, которые нужны для обеспечения сохранности краеведческого фонда, имеющего историческую и культурную ценность. Благодаря этому будет создан уникальный электронный архив, повысится эффективность использования фонда пользователями библиотеки в электронном виде.
Появится в «научке» и сенсорный стол, с помощью которого посетители библиотеки смогут «побывать» с виртуальной экскурсией по библиотеке, осуществить быстрый поиск по каталогу и познакомиться с оцифрованными изданиями. Будет приобретена интерактивная доска со встроенным проектором и информационные дисплеи для конференц-зала.
Все библиотечные помещения оборудуют новой мебелью, для удобства посетителей будут организованы компьютерные читательские боксы с цифровыми и мультимедийными ресурсами.
— Приятно, что Вячеслав Викторович — в студенческую бытность наш постоянный читатель, мы даже в один из его приездов в Саратов подарили ему копию его читательского формуляра — помогает нашей библиотеке. Старейшей библиотеке Саратовской области. Многие из наших изданий — библиографическая редкость. Особо радует, что модернизация библиотеки даст новый импульс в развитии нашей просветительской деятельности, — отметила директор Саратовской областной универсальной научной библиотеки Людмила Канушина.
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