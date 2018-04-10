«Та реакция рынка, которая наблюдается сейчас, в основном обусловлена психологией участников. Влияние санкций будет достаточно долгосрочным, но точнее можно будет сказать не ранее, чем через квартал. Тогда изменятся денежные потоки тех компаний, которые попали под санкции, будет возможность их проанализировать, станет с гораздо более высокой точностью понятно, насколько серьезны изменения валютного курса. За два дня такие изменения потоков в принципе не могли произойти, поэтому сегодняшнее падение рубля — это чистая психология. Неясно, или эта психология уйдет и рубль вернется, или психология уйдет, а рубль стабилизируется на новых позициях.
Оснований для девальвации более 62-63 рублей за доллар не просматривается. Если не будет очередной порции санкций, то вероятно, что рубль стабилизируется именно на таком уровне, потому что он обеспечивает хорошие доходы экспортеров и хорошие поступления в российский бюджет. Даже официально треть бюджета формируется за счет экспорта, а с учетом смежных отраслей это влияние достигает 60%. Поэтому ослабление рубля плодотворно влияет на наполнение федерального бюджета. Но у него есть разумные пределы, потому что оно разгоняет инфляцию, а это приводит к повышенной нагрузке на бюджет и снижает покупательскую способность населения. Поскольку сейчас инфляция заметно ниже тех показателей, которые планировал Центробанк, есть шанс, что до конца года удастся достигнуть уровня в 4%. Но с оговоркой — если не будет падения цен на нефть и очередного витка каких-то суровых санкций».