«Сегодняшнее падение рубля — это чистая психология»

«Та реакция рынка, которая наблюдается сейчас, в основном обусловлена психологией участников. Влияние санкций будет достаточно долгосрочным, но точнее можно будет сказать не ранее, чем через квартал. Тогда изменятся денежные потоки тех компаний, которые попали под санкции, будет возможность их проанализировать, станет с гораздо более высокой точностью понятно, насколько серьезны изменения валютного курса. За два дня такие изменения потоков в принципе не могли произойти, поэтому сегодняшнее падение рубля — это чистая психология. Неясно, или эта психология уйдет и рубль вернется, или психология уйдет, а рубль стабилизируется на новых позициях.