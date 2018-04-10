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Рубль упал, но выравнялся
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Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля

Рубль упал, но выравнялся 

Украина.ру 53 минуты назад
Фото: Украина.ру
Об этом свидетельствуют данные торгов.
К 11:55 курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1,54 рубля — до 62,2 рубля, курс евро — на 1,91 рубля — до 76,61 рубля.
Утром доллар подскочил до 63,95 рубля — максимума с декабря 2016 года, а евро — до 78,77 рубля, максимума с апреля 2016-го.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впоследствии на ранках произойдет определенная корректировка, но какая, пока сказать сложно.
По его словам, негативные тенденции на мировых и российских биржах обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций. По его словам президент России Владимир Путин следит за экономической ситуацией в стране.
Накануне российский рынок акций, а вместе с ним и рубль ушли в стремительное пике после введения США новых санкций. Под ограничительные меры попали 17 высокопоставленных чиновников, семь бизнесменов, а также связанные с ними компании. Сильнее всего от падения пострадали компании Олега Дерипаски «Русал» и En+, а также Сбербанк.
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