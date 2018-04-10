Рубль упал, но выравнялся

Об этом свидетельствуют данные торгов.

К 11:55 курс доллара расчетами «завтра» вырос на 1,54 рубля — до 62,2 рубля, курс евро — на 1,91 рубля — до 76,61 рубля.

Утром доллар подскочил до 63,95 рубля — максимума с декабря 2016 года, а евро — до 78,77 рубля, максимума с апреля 2016-го.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что впоследствии на ранках произойдет определенная корректировка, но какая, пока сказать сложно.

По его словам, негативные тенденции на мировых и российских биржах обусловлены эмоциональными последствиями американских санкций. По его словам президент России Владимир Путин следит за экономической ситуацией в стране.