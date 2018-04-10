Ещё
На Филиппинах из изолятора сбежали 17 заключенных
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

На Филиппинах из изолятора сбежали 17 заключенных 

ИА Синьхуа 1 час назад
Манила, 10 апреля /Синьхуа/ — Семнадцать заключенных во вторник на рассвете сбежали из следственного изолятора в городе Замбоанга на юге Филиппин. Об этом сообщила местная полиция.
Старший инспектор полиции Винсент Нери Игнасио сообщил, что 12 из 17 сбежавших были пойманы спустя несколько часов после побега, еще пятерых ищут.
По его словам, задержанные, которым были предъявлены обвинения, связанные с наркотиками, распилили замок, используя ручную пилу.
Он отметил, что только один офицер охранял изолятор, поэтому задержанным было легко сбежать в 02:50 по местному времени.
Полиция немедленно приступила к поискам, чтобы заключенные не успели покинуть город.
Винсент Нери Игнасио также приказал родственникам сдать сбежавших в течение 24 часов, или им будут предъявлены обвинения в укрывательстве разыскиваемых.
В отношении персонала изолятора, по его словам, будут приняты административные меры. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
Акция по выкупу оружия у населения стартовала в Казахстане Численность популяции газелей Пржевальского достигла рекордного значения Наезд грузовика на людей в Германии: трое погибших и 20 пострадавших
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля134
Набиуллина прокомментировала падение рубля315
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста60
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков410
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД123
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение