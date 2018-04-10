На Филиппинах из изолятора сбежали 17 заключенных

Старший инспектор полиции Винсент Нери Игнасио сообщил, что 12 из 17 сбежавших были пойманы спустя несколько часов после побега, еще пятерых ищут.

По его словам, задержанные, которым были предъявлены обвинения, связанные с наркотиками, распилили замок, используя ручную пилу.

Он отметил, что только один офицер охранял изолятор, поэтому задержанным было легко сбежать в 02:50 по местному времени.

Полиция немедленно приступила к поискам, чтобы заключенные не успели покинуть город.

Винсент Нери Игнасио также приказал родственникам сдать сбежавших в течение 24 часов, или им будут предъявлены обвинения в укрывательстве разыскиваемых.

В отношении персонала изолятора, по его словам, будут приняты административные меры. —0—