Изрезавшего младшего брата подростка из Острогожска отправили в психдиспансер 

Парня могут признать невменяемым. Подростка из Острогожска, который более 10 раз ударил ножом 8-летнего брата, отправили в психоневрологический диспансер. Парня могут признать невменяемым, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник во вторник, 10 апреля. Подросток находится в Орловке. Как ранее сообщали следователи, 8-летнего мальчика с ножевыми ранениями в области шеи и живота и его 16-летнего брата с проникающим ранением в области шеи нашли в квартире одного из домов Острогожска 16 марта. Мальчиков доставили в больницу. Квартира была закрыта изнутри, окна заперты, повреждений не имели. По словам соседей, травмы старшего брата оказались менее серьёзными, его жизни ничего не угрожает. Вероятно, между братьями произошла драка, в ходе которой старший брат решил доказать свою правоту ножом, в разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» предположили соседи семьи. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи. Благодаря действиям врачам районной больницы и проведённой ими многочасовой операции, ребёнка удалось спасти. У мальчика сильно травмированы грудная клетка и кишечник.