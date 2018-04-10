Ещё
Изрезавшего младшего брата подростка из Острогожска отправили в психдиспансер
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Изрезавшего младшего брата подростка из Острогожска отправили в психдиспансер 

Вести Воронеж 1 час назад
Фото: Вести Воронеж
Парня могут признать невменяемым. Подростка из Острогожска, который более 10 раз ударил ножом 8-летнего брата, отправили в психоневрологический диспансер. Парня могут признать невменяемым, сообщил корреспонденту «Вести-Воронеж» собственный источник во вторник, 10 апреля. Подросток находится в Орловке. Как ранее сообщали следователи, 8-летнего мальчика с ножевыми ранениями в области шеи и живота и его 16-летнего брата с проникающим ранением в области шеи нашли в квартире одного из домов Острогожска 16 марта. Мальчиков доставили в больницу. Квартира была закрыта изнутри, окна заперты, повреждений не имели. По словам соседей, травмы старшего брата оказались менее серьёзными, его жизни ничего не угрожает. Вероятно, между братьями произошла драка, в ходе которой старший брат решил доказать свою правоту ножом, в разговоре с корреспондентом «Вести-Воронеж» предположили соседи семьи. В обстоятельствах случившегося сейчас разбираются следователи. Благодаря действиям врачам районной больницы и проведённой ими многочасовой операции, ребёнка удалось спасти. У мальчика сильно травмированы грудная клетка и кишечник.
Вести Воронеж: последние новости
В Новгородской области нашли останки погибшего в войну уроженца Воронежской области Воронежские многофункциональные центры признали одними из лучших в России На элеваторе в Воронежской области чистое зерно смешивали с мусором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля140
Набиуллина прокомментировала падение рубля312
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста62
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД120
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков403
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение