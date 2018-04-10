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Компания из Германии может разместить производство в ОЭЗ «Дубна»
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Компания из Германии может разместить производство в ОЭЗ «Дубна» 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
Немецкий MIG рассматривает возможность локализации производства в особой экономической зоне «Дубна» в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы ОЭЗ.
«В особой экономической зоне «Дубна» побывал представитель немецкой компании MIG, одна из целей визита — выбор площадки для локализации предприятия по производству экологичных стройматериалов для внутренней и внешней отделки зданий», — говорится в сообщении.
MIG — это молодая современная компания, выпускающая экологичные материалы для внутренней и внешней отделки зданий. Здания могут быть самого разного назначения — логистические центры и склады, жилые дома, коттеджи и офисные помещения. Особенно важно применение экологичных материалов в производственных помещениях с повышенной влажностью, в детских учреждениях, больницах, поликлиниках, спортивных залах, комбинатах питания.
Преимуществ у инновационных материалов производства компании MIG достаточно — они аккумулируют тепло, поэтому при отделке помещений не требуется специальная теплоизоляция, а уникальный состав с наночастицами не позволяет влаге впитываться в стены, препятствует образованию плесени и грибка, росту бактерий.
Новаторские теплоотражающие покрытия и штукатурки экономят до 40% энергии, одновременно создавая комфортный климат: прохладный — летом и теплый — зимой.
Сегодня MIG активно развивается и рассматривает возможность расширения бизнеса, в том числе, за счет выхода на российский рынок с экологичными энергосберегающими материалами.
«Мы собираемся расширять свой бизнес в направлении России, потому что считаем, что это хорошо растущий, быстро развивающийся для новых технологий, в том числе, для высокотехнологичных материалов, рынок. Также мы рассматриваем возможность размещения здесь предприятия по производству инновационных энергосберегающих материалов для строительства и отделки зданий. Этот вопрос будет обсуждаться и, возможно, таким местом для локализации нашего производства станет ОЭЗ в Дубне», — отметил технический директор немецкой компании MIG Борис Бондер.
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