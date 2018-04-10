Ещё
В Майкопе работают добровольные народные дружины
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Поставщики бытовой техники увеличивают цены
Поставщики бытовой техники увеличивают цены

В Майкопе работают добровольные народные дружины 

АиФ Адыгея 1 час назад
Фото: АиФ Адыгея
Администрация Майкопа совместно с городским Отделом МВД с 2014 года проводит работу по формированию народных дружин на территории муниципального образования.
Так, в рамках проводимых методических мероприятий будущих командиров обучили законодательным основам создания и деятельности народной дружины, а также оказали помощь в подготовке правоустанавливающих документов.
В 2017 году на базе молодежного центра «Патриот» была создана добровольная народная дружина «Честь», в состав которой вошли 19 человек.
«В результате проведенной агитационной работы в 2018 году в народную дружину были приняты еще 9 майкопчан. Таким образом, численность дружинников выросла до 28 человек. Все они обеспечены удостоверениями и специальными нарукавными повязками», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.
Помимо добровольной народной дружины, в Майкопе создано четыре общественных организации правоохранительной направленности:
— на базе предприятия «Майкопводоканал» — 21 человек,
— на базе предприятия «Майкопские тепловые сети» — 20 человек
— на базе МГТУ — студенческий отряд охраны правопорядка «Кодекс» — 19 человек
— на базе АГУ — студенческий отряд охраны правопорядка «АБАГО» — 10 человек.
Таким образом, в настоящее время к участию в охране общественного порядка на территории Майкопа привлечено 28 дружинников и 70 участников общественных организаций.
Отдел МВД России по городу Майкопу на постоянной основе взаимодействует с командирами добровольных народных дружин и общественными организациями правоохранительной направленности, оказывает им методическую и практическую помощь — в частности, по подбору кандидатов в дружинники и их проверке.
Привлечение граждан к охране правопорядка (в том числе при проведении массовых мероприятий) позволяет повысить уровень безопасности и защиты населения от преступных посягательств.
В частности, в связи с намечающимся увеличением числа дружинников, прорабатывается вопрос изготовления дополнительных повязок и удостоверений.
Со своей стороны, администрация муниципального образования «Город Майкоп» нацелена на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество с городским Отделом МВД по привлечению граждан к охране правопорядка.
АиФ Адыгея: последние новости
В Майкопе подвели итоги конкурса на лучшую организацию праздничной торговли В Адыгее увеличился уровень трудоустройства инвалидов Выпускной бал в Майкопе пройдет в новом формате
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля136
Набиуллина прокомментировала падение рубля315
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста62
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков402
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД122
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение