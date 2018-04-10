В Майкопе работают добровольные народные дружины

Администрация Майкопа совместно с городским Отделом МВД с 2014 года проводит работу по формированию народных дружин на территории муниципального образования.

Так, в рамках проводимых методических мероприятий будущих командиров обучили законодательным основам создания и деятельности народной дружины, а также оказали помощь в подготовке правоустанавливающих документов.

В 2017 году на базе молодежного центра «Патриот» была создана добровольная народная дружина «Честь», в состав которой вошли 19 человек.

«В результате проведенной агитационной работы в 2018 году в народную дружину были приняты еще 9 майкопчан. Таким образом, численность дружинников выросла до 28 человек. Все они обеспечены удостоверениями и специальными нарукавными повязками», рассказали в пресс-службе администрации Майкопа.

Помимо добровольной народной дружины, в Майкопе создано четыре общественных организации правоохранительной направленности:

— на базе предприятия «Майкопводоканал» — 21 человек,

— на базе предприятия «Майкопские тепловые сети» — 20 человек

— на базе МГТУ — студенческий отряд охраны правопорядка «Кодекс» — 19 человек

— на базе АГУ — студенческий отряд охраны правопорядка «АБАГО» — 10 человек.

Таким образом, в настоящее время к участию в охране общественного порядка на территории Майкопа привлечено 28 дружинников и 70 участников общественных организаций.

Отдел МВД России по городу Майкопу на постоянной основе взаимодействует с командирами добровольных народных дружин и общественными организациями правоохранительной направленности, оказывает им методическую и практическую помощь — в частности, по подбору кандидатов в дружинники и их проверке.

Привлечение граждан к охране правопорядка (в том числе при проведении массовых мероприятий) позволяет повысить уровень безопасности и защиты населения от преступных посягательств.

В частности, в связи с намечающимся увеличением числа дружинников, прорабатывается вопрос изготовления дополнительных повязок и удостоверений.

Со своей стороны, администрация муниципального образования «Город Майкоп» нацелена на дальнейшее взаимодействие и сотрудничество с городским Отделом МВД по привлечению граждан к охране правопорядка.