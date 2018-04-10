Совфед и Минкультуры сформируют рабочую группу для исследования культурной среды в регионах 

Совет Федерации и Министерство культуры РФ создадут общую рабочую группу по исследованию культурной среды в регионах России.
Такое решение было принято 10 апреля в Совфеде на парламентских слушаниях, посвящённых механизмам реализации государственной культурной политики в регионах страны.
Кроме того, участники заседания, среди которых были глава Комитета Совфеда по науке, образованию и культуре Зинаида Драгункина, замминистра культуры РФ Александр Журавский, глава Республик Крым Сергей Аксёнов и руководитель Департамента культуры Москвы Александр Кибовский пришли к выводу, что регионам необходимо как можно скорее оказать методологическую, информационную и организационную поддержку по вопросам разработки и реализации приоритетных проектов в сфере культуры.