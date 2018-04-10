Рабочая группа Совфеда по разработке нового закона о культуре соберётся до конца недели

До конца недели в Совете Федерации соберётся рабочая группа, которая займётся разработкой нового закона о культуре. Об этом заявила глава Комитета Совета Федерации по науке Зинаида Драгункина на парламентских слушаниях в палате регионов, посвящённых условиям и механизмам реализации государственной культурной политики в регионах.

«На днях должна начать функционировать рабочая группа по подготовке нового закона о культуре, и потому сегодняшние предложения участников слушаний для нас на вес золота», — сказала сенатор.

По её словам, Совет Федерации уделяет большое внимание совершенствованию законодательства в сфере культуры: за последние несколько лет было принято 36 законов в сфере культуры.

При этом, подчеркнула Драгункина, две трети регионов с 2010 года не корректировали местные законы о культуре.

«Президент поручил разработать новый проект закона о культуре, мы ещё в основах культурной политики отказались от подхода восприятия культуры как услуги, но к учреждениям культуры по-прежнему относятся как к поставщикам услуг», — высказалась Драгункина.

Она считает, что ежегодные региональные доклады о состоянии культуры должны содержать не только статистику, а потому необходимо создать общую информсистему в области культуры наподобие той, что есть у Минздрава

«Культура — серьёзный ресурс социально-экономического развития. И за последние годы в сфере культурной политики произошли серьёзные сдвиги. Этому способствовали три тематических года — Год культуры, Год литературы и Год кино. За пять лет посещаемость театров в стране увеличилась на 15 процентов, на 30 процентов увеличилась посещаемость филармоний, а музеев — на 50 процентов», — подчеркнула глава комитета Совфеда.