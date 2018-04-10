В Салехарде откроют «Климатическую шкатулку» 

В Ямальском многопрофильном колледже 12 и 13 апреля пройдёт семинар «Климатическая шкатулка. Ямал-Арктика» для преподавателей общеобразовательных школ округа.
На семинаре будут работать представитель Всемирного фонда дикой природы в России WWF, климатолог Алексей Кокорин, представитель компании Винтерсхалл (Германия), тренеры «Климатической шкатулки» из числа руководителей детских экологических организаций России, — сообщили ИА «Север-Пресс» в департаменте по науке и инновациям ЯНАО.
«Климатическая шкатулка» — это проект программы развития ООН в России. Он представляет учебное пособие для школьников, в интересной, познавательно-игровой форме рассказывающее о проблемах изменения климата. Над её созданием трудился большой коллектив авторов. Пособие было адаптировано специально для учащихся Ямала при участии сотрудников Научного центра изучения Арктики, департамента по науке и инновациям ЯНАО и Российского центра освоения Арктики.