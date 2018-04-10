В Салехарде откроют «Климатическую шкатулку»

В Ямальском многопрофильном колледже 12 и 13 апреля пройдёт семинар «Климатическая шкатулка. Ямал-Арктика» для преподавателей общеобразовательных школ округа.

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