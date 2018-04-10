Ещё
Мосприрода пригласила жителей Преображенки на новый экологический проект
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Мосприрода пригласила жителей Преображенки на новый экологический проект 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Любители природы из нашего района смогут побывать на занятиях проекта Беsедка.
Проект запустили в феврале этого года. Формат Беsедки — это лекции для взрослых и подростков на самые актуальные экологические темы, в том числе и о «зеленом», то есть экологичном, образе жизни.
Как отмечает пресс-секретарь «Мосприроды» по ВАО Татьяна Наумова, занятия проходят каждый месяц. Немного сместилось расписание — теперь лекции передвинулись и идут каждую четвертую среду месяца — а не третью, как раньше. Сами встречи проходят в досуговом центре Измайловский проспект, д.93, корпус 3.
В ближайшие несколько месяцев жителей ВАО ждут интересные темы.
25 апреля преображенцев познакомят со зверями и птицами Измайловского парка. Лектор расскажет о флоре и фауне столичных парков и лесопарков, уделит внимание краснокнижным птицам и животным.
23 мая жители нашего района смогут узнать об изменениях климата — правда это или вымысел. На лекции подробно остановятся на главных заблуждениях, которые связаны с этой темой.
Всех желающих ждут по адресу: Измайловский проспект, д. 93, корпус 3 в19.00.
Управа района Преображенское: последние новости
Преображенцы могут посетить экологический лекторий Кадеты нашего района готовятся ко Дню Победы На Преображенке продолжаются встречи граждан с участковыми уполномоченными
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля140
Набиуллина прокомментировала падение рубля312
Бортников ответил на идею подрыва Крымского моста62
Возможность военного столкновения РФ и США оценили в МИД120
США готовят запрет на облигации РФ и госбанков403
Видео
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
Путин посещает Курчатовский институт
Политика
04:33
Сын Караченцова рассказал о лечении актёра
Шоу-бизнес
00:29
Малышева посмеялась над словами Стриженовой
Шоу-бизнес
00:35
Для жилья по реновации отобрали 242 площадки
Новости Москвы
05:37
Дело Скрипаля завернуло в Сирию
В мире Статьи
27:06
Милонов предложил закрыть все стриптиз-клубы
Политика
09:28
Лавров пообещал посетить Пхеньян
Политика Азия
02:05
Порошенко повторит действия США против России
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение