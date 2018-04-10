Мосприрода пригласила жителей Преображенки на новый экологический проект

Любители природы из нашего района смогут побывать на занятиях проекта Беsедка.

Проект запустили в феврале этого года. Формат Беsедки — это лекции для взрослых и подростков на самые актуальные экологические темы, в том числе и о «зеленом», то есть экологичном, образе жизни.

Как отмечает пресс-секретарь «Мосприроды» по ВАО Татьяна Наумова , занятия проходят каждый месяц. Немного сместилось расписание — теперь лекции передвинулись и идут каждую четвертую среду месяца — а не третью, как раньше. Сами встречи проходят в досуговом центре Измайловский проспект, д.93, корпус 3.

В ближайшие несколько месяцев жителей ВАО ждут интересные темы.

25 апреля преображенцев познакомят со зверями и птицами Измайловского парка. Лектор расскажет о флоре и фауне столичных парков и лесопарков, уделит внимание краснокнижным птицам и животным.

23 мая жители нашего района смогут узнать об изменениях климата — правда это или вымысел. На лекции подробно остановятся на главных заблуждениях, которые связаны с этой темой.

Всех желающих ждут по адресу: Измайловский проспект, д. 93, корпус 3 в19.00.