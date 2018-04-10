Екатеринбург ждет индустриально-оборонное будущее

«Лицом» Екатеринбурга к 2030 году должна стать инновационная индустрия с упором на оборонно-промышленный комплекс. Этот тренд заложен в проекте стратегического плана развития уральской столицы до 2030 года, презентованном 10 апреля в администрации города. На презентации побывал корреспондент "Уралинформбюро"

По словам врио директора Института экономики УрО РАН Юлии Лавриковой, принявшей активное участие в разработке документа, создание неповторимого облика Екатеринбурга станет одной из задач плана. Для этого требуется принять меры по сохранению в городе индустриального сектора, ядром которого станут инновационные и интеллектуальные производства — в том числе предприятия ОПК.

"Это придаст городу определенное конкурентное преимущество перед другими городами-миллионниками, позволит сохранить демографическую картину и рабочие места, нацеленные на инновационную продукцию", — заявила Лаврикова. При этом она дала понять, что для сохранения индустриального сектора на новом уровне требуются усилия со стороны органов городского управления.

Параллельно в стратегии развития заложен курс на освоение бывших промплощадок. «Мы понимаем, что для развития Екатеринбурга недостаточно только строить много жилья и разбивать много парков и скверов, город должен жить и работать», — пояснил вице-мэр Екатеринбурга по стратегическому планированию, вопросам экономики и финансам Андрей Корюков

Он, в частности, напомнил, что политика выноса части старых и экологически-вредных предприятий за черту города привела к тому, что многие промышленные площадки были отданы под жилую застройку.

"Эта тенденция отрицательная. Мы хотим через новый Генплан, проект которого в конце года будет внесен на рассмотрение Екатеринбургской гордумы, зафиксировать категории промышленных площадок, требующих сохранения, и не отдавать их под жилье. Там будут строиться технопарки и создаваться зоны для индустрии типа 4.0 и 5.0 ("умное" производство, искусственный интеллект и киберфизические системы — прим. ред.)", — заверил Корюков.

Следует заметить, что проект Стратегического плана развития Екатеринбурга до 2030 года в данный момент готов и уже поступил на ознакомление в Екатеринбургскую гордуму. Как сообщил «Уралинформбюро» начальник городского Департамента экономики Алексей Прядеин, в течение ближайших дней документ будет размещен на официальном веб-портале мэрии Екатеринбурга, а 22 мая ожидается его утверждение депутатами.

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