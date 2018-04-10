Почему Третьей мировой не будет

Накануне на Совбезе ООН шла боевая полемика, а российский чиновник Василий Небензя говорил такие слова, что я даже остановил машину — это говорит российский политик вместо привычных «озабоченностей»?

В ответ американское существо несло адскую ахинею про то, что Асад точечно (точечно, то есть прицельно, нарочно!) бомбит скорые с детьми, и я представлял, как синьор Асад манипулирует джойстиком из бункера.

Но, друзья, какая война? Очнитесь! Война же будет на полное уничтожение. Ну ок, на частичное. До Америки не все долетит, но Англии то больше не будет никогда.

А это рынки, биржи, котировки, форексы, редакция BBC, королева и ее лопоухие, с залысинами принцы. Это немецкая промышленность, бельгийские алмазные площадки, швейцарские банки, голландские биржи (не путать с баржами). Это Франция с Эйрбасом и система управления половиной Африки. Это Италия с Тосканой. Это Цюрих со штаб-квартирой ФИФА.

Никто не вспомнит о Польше и чудных странах Балтии. Но кто готов потерять Париж, Лондон, Тоскану и Антверпенскую алмазную хрень? Кто готов потерять мировой футбол из-за вот этого вот всего?

Вануату? Российская система ответного удара нацелена на нанесение неприемлемого ЯДЕРНОГО удара, и все военные мира это знают. Уничтожив Россию , даже если предположить, что англосаксы пойдут на это, они уничтожат всю среду обитания. И даже переселившись стройными рядами в Австралию , с кем они будут торговать и чем? С Папуа Новой Гвинеей

И потом, давайте вспомним историю с петушиными плясками вокруг «войны» США КНДР ? Свистопляска знатная была. Трамп флот водил к Корейскому полуострову, называл Кима придурком, грозил бомбами и ракетами. И?

Сейчас Дональд и Ким согласовывают место рандеву, а флот куда то уплыл. Англосаксы ведут мир к хаосу и напряжению, их этногенез находится в стадии обскурации, а пассионарность выглядит примерно как Борис Джонсон

Англосаксы тем не менее сильны и крайне опасны для всего мира. Но они абсолютно уязвимы и сами понимают это. Они не уничтожат то, ради чего существуют — деньги, колонии, активы, банки и массмедиа.

Они кровожадны, но не настолько, чтобы у самих себя зарезать мировую курицу, несущую золотые яйца. Но со временем сама мировая система исторгает от себя те силы зла, которые управляют англосаксонским миром, ведь эта система угрожает самой целостности планеты. И победит в этой борьбе та сила, за которой будет Бог.