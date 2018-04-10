Росимущество выступило за предоставление бизнесменам возможности выкупать арендуемые федеральные объекты

Росимущество считает необходимым разрешить предпринимателям выкупать федеральные объекты, которые они арендуют. Об этом в ходе заседания комитета по экономической политике сообщил заместитель министра экономического развития Российской Федерации — руководитель Федерального агентства по управлению государственным имуществом (Росимущество) Дмитрий Пристансков

«В настоящий момент субъекты малого и среднего бизнеса, которые арендуют правомерно объект, принадлежащий субъекту федерации и муниципальному образованию, имеют право на преимущественный выкуп. На уровне федерального законодательства такой нормы в настоящий момент нет, мы ее подготовили. Считаем, что это абсолютно правильная норма, когда субъекты малого бизнеса независимо от того, арендуют ли они федеральное, субъектовое (региональное имущество — прим. Агентства «Москва» ), муниципальное имущество, должны иметь равные права на территории Российской Федерации», — сказал Д. Пристансков.

Он добавил, что такая инициатива будет представлена в ходе государственного совета по проблемам управления федеральным имуществом в 2018 г.