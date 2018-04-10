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Голикова назвала бюджетные инвестиции в РФ «черной дырой» для бюджета
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Голикова назвала бюджетные инвестиции в РФ «черной дырой» для бюджета 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 10 апр — ПРАЙМ. Бюджетные инвестиции в России практически стали черной дырой для бюджета, считает глава Счетной палаты РФ Татьяна Голикова.
"Я бы хотела сказать о бюджетных инвестициях. Это практически черная дыра", — сказала Голикова, выступая на апрельской конференции ВШЭ.
"Ежегодно мы, с одной стороны, планируем расходы на бюджетные инвестиции и планируем объемы ввода объектов, с другой стороны — мы этого не исполняем и не добиваемся того эффекта, на который рассчитываем, вкладывая эти ресурсы", — пояснила она.
Глава контрольного ведомства отметила, что правительство ежегодно сокращает расходы на федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП). «Вроде бы повышаем процент исполнения, но уже с меньшими объемами, но получаем тот же результат, который имели до этого», — заявила она.
В частности, по словам Голиковой, за 2017 год на реализацию ФАИП из бюджета было направлено 698 миллиардов рублей — 91,6% от того, что было заложено в законе о бюджете. При этом за прошлый год в эксплуатацию было введено 263 объекта из 408, предусмотренных в законе.
"Значит что? Либо при формировании (ФАИП — ред.) наших коллег в Минэкономразвития главные распорядители вводят в заблуждение, пытаясь добиться соответствующих финансовых ресурсов, либо это некачественное планирование, результатом которого ежегодно становятся такие объемы ввода", — сказала она.
По мнению Голиковой, на этом можно сэкономить значительные бюджетные ресурсы. «Но у нас не хватает твердости для того, чтобы за это конкретно была какая-то ответственность», — констатировала она.
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