Москомархитектура обновила четыре образца дизайн-проектов вывесок в столице

«Москомархитектура актуализировала образцы дизайн-проектов по четырем наиболее часто встречающимся обращениям предпринимателей, связанных с размещением вывесок (информационных конструкций)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что актуализированы были следующие: образец дизайн-проекта для размещения вывесок на торгово-развлекательных объектах, в том числе, с размещением крышных рекламных конструкций; образец дизайн-проекта для размещения на внешних поверхностях зданий, являющихся объектами культурного наследия; образец дизайн-проекта для внесения изменений в архитектурно-художественную концепцию; образец дизайн-проекта для отдельно стоящей информационной конструкции.

«По поручению мэра Сергея Собянина , процедура согласования вывесок в Москве была максимально упрощена. В целях облегчения подготовки пакета документов, необходимых для предоставления государственной услуги «Согласование дизайн-проекта размещения вывески», Москомархитектурой были разработаны примеры дизайн-проектов, которые содержат сведения, необходимые для согласования информационных конструкций», — приводятся в сообщении слова главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова

По словам заместителя председателя Москомархитектуры Татьяны Гук, данные образцы могут быть использованы для разработки дизайн-проекта для размещения информационных конструкций на внешних поверхностях торговых, развлекательных центров, кинотеатров, театров, цирков; для размещения отдельно стоящей информационной конструкции, а также в качестве образца в случае необходимости внесения изменений в утвержденную архитектурно-художественную концепцию.

«Ранее существовал единый образец размещения информационных конструкций, для удобства предпринимателей было решено сделать отдельные примеры по четырем наиболее часто встречающимся обращениям», — рассказала Т. Гук.

В пресс-службе отметили, что также в утвержденных образцах дизайн-проектов содержится информация, необходимая для согласования информационных конструкций на внешних поверхностях зданий, являющихся объектами культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия и объектов, расположенных в границах территорий объектов культурного наследия.

«Например, есть определенные требования к фотографиям, которые предприниматель должен предоставить для получения государственной услуги. Фотомонтаж должен обеспечить в полном объеме четкую демонстрацию предполагаемого места размещения вывески и прочих конструкций, размещаемых на внешних поверхностях здания. Не допускается, чтобы объект размещения заслонял, например, автотранспорт. Фотографии должны быть выполнены не более чем за два месяца до обращения за госуслугой», — пояснили в пресс-службе.