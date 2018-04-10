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Искусственный интеллект будут внедрять в городскую систему электронных сервисов
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Искусственный интеллект будут внедрять в городскую систему электронных сервисов 

Агентство «Москва» 1 час назад
Фото: Москва24
Власти Москвы намерены внедрять технологию искусственного интеллекта в городскую систему электронных сервисов в рамках реализации программы «Умный город». Об этом в ходе заседания президиума правительства столицы сообщил руководитель департамента информационных технологий Артем Ермолаев.
«Мы подошли к той стадии, когда можем переходить уже к новому решению, когда сможем объединять и подключать уже искусственный интеллект», — сказал А. Ермолаев.
По его словам, искусственный интеллект уже используется в проекте «Цифровое зрение» — пилотный проект использования «больших данных» и искусственного интеллекта для помощи врачам в ранней диагностике рака и риска возникновения инсульта.
Как сообщается в материалах к заседанию президиума правительства Москвы, программа «Умный город» позволит создать максимально удобную, доступную и персонифицированную виртуальную среду для москвичей, повысит эффективность городского управления на основе широкого использования анализа «больших данных» и внедрения искусственного интеллекта. Новый этап информатизации городского хозяйства должен наступить в 2019 г. с принятия программы.
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