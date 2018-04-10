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Путин: Апрельская научная конференция помогает найти новые подходы к проблемам развития
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Путин: Апрельская научная конференция помогает найти новые подходы к проблемам развития 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 10 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, выразив надежду на то, что ее участники смогут найти новые подходы к решению актуальных проблем развития страны. Текст приветствия размещен во вторник на официальном сайте Кремля.
Путин назвал ежегодный форум, организованный Высшей школой экономики, «одним из значимых мероприятий в общественной жизни страны». «Его насыщенная программа, содержательные дискуссии неизменно привлекают внимание представителей органов государственной власти, экспертных кругов, бизнеса, авторитетных ученых и молодых исследователей, позволяют участникам на высоком профессиональном уровне обсудить актуальные проблемы социально-экономического развития России, предложить новые подходы к их решению», — говорится в сообщении.
Глава государства выразил уверенность, что проведение конференции будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества.
XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества проходит 10-13 апреля в Москве. В 2018 году формат конференции изменился: в центре обсуждения будут не только вопросы бюджетной политики и стимулирования экономического роста, но и проблемы образования и здравоохранения.
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