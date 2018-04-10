Путин: Апрельская научная конференция помогает найти новые подходы к проблемам развития

МОСКВА , 10 апреля. / ТАСС /. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям XIX Апрельской международной научной конференции по проблемам развития экономики и общества, выразив надежду на то, что ее участники смогут найти новые подходы к решению актуальных проблем развития страны. Текст приветствия размещен во вторник на официальном сайте Кремля.

Путин назвал ежегодный форум, организованный Высшей школой экономики , «одним из значимых мероприятий в общественной жизни страны». «Его насыщенная программа, содержательные дискуссии неизменно привлекают внимание представителей органов государственной власти, экспертных кругов, бизнеса, авторитетных ученых и молодых исследователей, позволяют участникам на высоком профессиональном уровне обсудить актуальные проблемы социально-экономического развития России , предложить новые подходы к их решению», — говорится в сообщении.

Глава государства выразил уверенность, что проведение конференции будет содействовать укреплению международного гуманитарного сотрудничества.

XIX Апрельская международная научная конференция по проблемам развития экономики и общества проходит 10-13 апреля в Москве. В 2018 году формат конференции изменился: в центре обсуждения будут не только вопросы бюджетной политики и стимулирования экономического роста, но и проблемы образования и здравоохранения.