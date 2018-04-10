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Глава управы района Лефортово встретится с жителями 18 апреля
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Глава управы района Лефортово встретится с жителями 18 апреля 

Управа района Лефортово 56 минут назад
Фото: Управа района Лефортово
Две актуальные темы обсудит глава управы Азамат Царикаев с жителями района Лефортово на очередной встрече, которая пройдет 18 апреля.
Темами встречи станут итоги организации зимнего отдыха на территории района, а также проведение праздничных мероприятий, посвященных празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщили в организационном отделе районной управы.
— Встреча состоится по адресу: проезд Завода Серп и Молот, дом 10, шестой этаж. Начало в 19.00. Записываться заранее не требуется — вход на мероприятие, как всегда, будет свободным, — рассказал представитель орготдела.
После завершения основных докладов Азамат Царикаев традиционно ответит на вопросы собравшихся. (вт)
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