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Прокуратура вынудила главу района в Дагестане уволить родственника-чиновника
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Прокуратура вынудила главу района в Дагестане уволить родственника-чиновника 

pasmi.ru 1 час назад
Фото: Вестник Кавказа
Глава Тляратинского района Дагестана после проведения прокурорской проверки уволил своего родственника с должности управляющего делами администрации муниципального района.
Прокурорская прополка
«В ходе проверки установлено, что управляющий делами администрации муниципального района «Тляратинский район», находящийся в прямом подчинении главы района, является родным братом супруги последнего. В целях устранения выявленных нарушений законодательства о противодействии коррупции прокуратурой в адрес председателя собрания депутатов района внесено представление», — сообщается на сайте прокуратуры Дагестана.
Распоряжением главы района управляющий делами администрации муниципального образования освобожден от занимаемой должности.
Ранее после прокурорской проверки в этом же районе из-за родства с главой муниципалитета были уволены его родные брат и сестра, которые руководили детской школой и интернатом, передает РИА «Новости». Они являются племянниками экс-главы Дагестана Рамазана Абдулатипова.
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