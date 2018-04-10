Как на Кубани потратили 500 млн рублей, полученных от системы «Платон»

Краснодар . 10 апреля — Новая Кубань. С 2016 года Краснодарский края получил более 500 млн рублей прибыли от реализации государственной системы «Платон». Всего по России в ней зарегистрированы 974 тысячи грузовиков-тяжеловесов, они пополнили Дорожный фонд РФ почти на 45 миллиардов рублей. Плата взимается с транспортных средств грузовой массой более 12 тонн. По задумке чиновников средства должны идти в федеральный дорожный фонд в виде компенсации за разрушение трасс грузовиками. Напомним, что внедрение системы было негативно воспринято общественностью.

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Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал о практической пользе системы. В числе стратегически важных объектов, построенных за счет средств, полученных от реализации «Платона», — Белореченский мост через реку Белая.

— Он был признан аварийным, износ элементов достигал 87%, и ездить по такому мосту было просто-напросто опасно. Более 100 млн средств госсистемы пошли на строительство объекта. Новый мост запроектирован под современные нагрузки, оснащен тротуарами и искусственным освещением. Сегодня его пропускная способность достигает более 10 тысяч автомобилей в сутки. Объект является кратчайшим транспортным коридором к трассе М4 «Дон». — Цитирует губернатора пресс-служба администрации Краснодарского края.