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Ежегодно на рабочих местах умирают почти три миллиона людей
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Ежегодно на рабочих местах умирают почти три миллиона людей 

РИА Новости 1 час назад
СОЧИ, 10 апр — РИА Новости. Около 2,8 миллиона людей в мире погибают на рабочих местах каждый год, из-за этого ежегодно теряется до 4% глобального ВВП, заявил генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс-Хорст Конколевски.
"2,8 миллиона людей погибают на рабочих местах каждый год", — заявил он на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда в Сочи.
По его словам, до 4% глобального ВВП из-за этого потеряно. По данным Международной ассоциации социального обеспечения, большая часть смертельных случаев на производстве связана с проблемами со здоровьем, менее 15% связаны с несчастными случаями.
"Это говорит о том, что нужно уделять гораздо больше внимания вопросам здоровья, чем считалось ранее", — заявил он.
Эксперт добавил, что профилактика смертей на рабочих местах должна опираться на три составляющих: безопасность, внимание к состоянию здоровья и благополучие работников.
В феврале министр труда и соцзащиты Максим Топилин заявил, что смертность на производстве в РФ, по предварительным итогам, за год снизилась примерно с 2 до 1,5 тысяч случаев.
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