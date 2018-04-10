Ежегодно на рабочих местах умирают почти три миллиона людей

СОЧИ , 10 апр — РИА Новости . Около 2,8 миллиона людей в мире погибают на рабочих местах каждый год, из-за этого ежегодно теряется до 4% глобального ВВП, заявил генеральный секретарь Международной ассоциации социального обеспечения Ханс-Хорст Конколевски.

"2,8 миллиона людей погибают на рабочих местах каждый год", — заявил он на пленарном заседании Всероссийской недели охраны труда в Сочи.

По его словам, до 4% глобального ВВП из-за этого потеряно. По данным Международной ассоциации социального обеспечения, большая часть смертельных случаев на производстве связана с проблемами со здоровьем, менее 15% связаны с несчастными случаями.

"Это говорит о том, что нужно уделять гораздо больше внимания вопросам здоровья, чем считалось ранее", — заявил он.

Эксперт добавил, что профилактика смертей на рабочих местах должна опираться на три составляющих: безопасность, внимание к состоянию здоровья и благополучие работников.