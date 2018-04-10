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Валдайский клуб проведет теледебаты на ПМЭФ-2018
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Валдайский клуб проведет теледебаты на ПМЭФ-2018 

Вести.Ru 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет мероприятия в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума. В этом году ПМЭФ пройдет 24-26 мая.
Одним из мероприятий станет сессия клуба на тему «Время назад: холодная война против глобализации». В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
Также состоятся теледебаты клуба на канале «Россия 24» на тему «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира». Ключевым вопросом дебатов станет, как вернуть доверие к информации в условиях неравного доступа стран к информационному обмену. Участники дебатов сосредоточатся на поиске сбалансированного подхода к наполнению информационного поля, возможности доступа различных мировых сил к формированию информационной картины мира и ее соответствия реальному положению дел.
Председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий считает, что «только предельно острая, предельно откровенная постановка вопросов может привести к интеллектуальному прорыву и к нетривиальным выводам о существе современных процессов».
В мероприятиях Валдайского клуба на площадке ПМЭФ традиционно участвуют ведущие мировые эксперты в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других сферах. Темы дискуссий отражают актуальную мировую повестку и затрагивают наиболее значимые проблемы в развитии всех аспектов международных отношений.
Советник президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что задача Форума — сформировать позитивную повестку, определить точки роста для восстановления доверия между всеми субъектами международных отношений.
"Целью дискуссий в рамках Форума является поиск ответов на вызовы современности. Здесь лидеры мнений имеют возможность высказаться, и это в конечном итоге приближает общество к достижению цели в поиске сбалансированности", — уверен он.
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