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Валдайский клуб проведет мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ-2018
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Валдайский клуб проведет мероприятия в рамках деловой программы ПМЭФ-2018 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
В рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума состоятся два мероприятия Международного дискуссионного клуба «Валдай».
В частности, состоится сессия Валдайского клуба на тему «Время назад: холодная война против глобализации». В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
Также в рамках деловой программы состоятся теледебаты клуба на канале «Россия-24» на тему «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира». Ключевым вопросом дебатов станет, как вернуть доверие к информации в условиях неравного доступа стран к информационному обмену. Участники дебатов сосредоточатся на поиске сбалансированного подхода к наполнению информационного поля, возможности доступа различных мировых сил к формированию информационной картины мира и ее соответствия реальному положению дел.
Андрей Быстрицкий, председатель совета Фонда клуба «Валдай», прокомментировал выбор повестки мероприятий клуба в рамках ПМЭФ: «Только предельно острая, предельно откровенная постановка вопросов может привести к интеллектуальному прорыву и к нетривиальным выводам о существе современных процессов».
В мероприятиях Валдайского клуба на площадке ПМЭФ традиционно участвуют ведущие мировые эксперты в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других сферах. Темы дискуссий на проводимых клубом мероприятиях отражают актуальную мировую повестку и затрагивают наиболее значимые проблемы в развитии всех аспектов международных отношений.
Советник Президента Российской Федерации Антон Кобяков отметил, что задача ПМЭФ — сформировать позитивную повестку, определить точки роста для восстановления доверия между всеми субъектами международных отношений: «Целью дискуссий в рамках Форума является поиск ответов на вызовы современности. Здесь лидеры мнений имеют возможность высказаться, и это в конечном итоге приближает общество к достижению цели в поиске сбалансированности».
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