Ещё
В рамках ПМЭФ-2018 пройдет сессия Валдайского клуба
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В рамках ПМЭФ-2018 пройдет сессия Валдайского клуба 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 10 апр — РИА Новости. Сессия международного дискуссионного клуба «Валдай» пройдет в рамках Петербургского международного экономического форума, сообщает фонд «Росконгресс».
"Состоится сессия Валдайского клуба на тему «Время назад: холодная война против глобализации». В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада", — говорится в сообщении фонда.
В рамках деловой программы ПМЭФ также пройдут теледебаты Валдайского клуба на телеканале «Россия-24» на тему «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира».
Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.
РИА Новости: последние новости
Стоимость бумаг En+ Group в Лондоне рухнула на 41% В Центробанке назвали главный риск новых санкций США "Почта России" сама будет тестировать дроны для доставки посылок
 Ещё 4 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Китай пошел на уступки США в торговой войне329
Эрдоган раскритиковал Лаврова79
Меркель анонсировала встречу без России346
Путин рассказал о разработке уникального оружия207
В Москве объявили штормовое предупреждение
Видео
04:10
В Москве объявили штормовое предупреждение
Погода Новости Москвы
05:39
Эксперты рассказали, когда закончится падение рубля
Экономика Статьи
01:16
Путин рассказал о разработке уникального оружия
Оружие Армия
06:39
ФСБ «получила» ключи шифрования от Telegram
Интернет Наука и техника
00:48
Китай пошел на уступки США в торговой войне
В мире Экономика
06:07
Рубль продолжил резкое падение
Рынки Экономика
01:02
Песков: США отказываются смотреть правде в глаза
Политика
01:53
Матери Волчковой стало плохо у гроба дочери
Шоу-бизнес
03:34
Путин назвал финансирование науки одним из приоритетов
Политика Наука
05:50
Найден позитив от ослабления рубля
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение