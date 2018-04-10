В рамках ПМЭФ-2018 пройдет сессия Валдайского клуба

"Состоится сессия Валдайского клуба на тему «Время назад: холодная война против глобализации». В ходе дискуссии участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния и способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада", — говорится в сообщении фонда.

В рамках деловой программы ПМЭФ также пройдут теледебаты Валдайского клуба на телеканале «Россия-24» на тему «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира».

Петербургский международный экономический форум пройдет в Санкт-Петербурге 24-26 мая.

Фонд «Росконгресс» — крупнейший организатор конгрессно-выставочных мероприятий в России, был учрежден в 2007 году.