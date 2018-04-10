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Участники Валдайского клуба обсудят кризис международных отношений
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Участники Валдайского клуба обсудят кризис международных отношений 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
в рамках ПМЭФ-2018 пройдут дискуссии о влиянии на мировую экономику ухудшившихся международных отношений и неравенстве доступа разных стран к информационному обмену.
Международный дискуссионный клуб «Валдай» проведет два мероприятия в рамках деловой программы Петербургского международного экономического форума, на которых будут обсуждаться проблемы ухудшения международных отношений и его влияния на мировую экономику, а также информационное неравенство. Об этом сообщила пресс-служба форума.
Состоится дискуссия на тему «Время назад: холодная война против глобализации», в ходе которой участники обсудят влияние кризиса международных отношений на мировую экономику, возможные пути выхода из противостояния, а также способы развития дальнейших взаимоотношений России и Запада.
Также пройдут теледебаты Валдайского клуба «Информационное неравенство: как сбалансировать информационную картину мира». Главный вопрос этих дебатов — как вернуть доверие к информации в условиях неравного доступа стран к информационному обмену. Участники дискуссии сосредоточатся на поиске сбалансированного подхода к наполнению информационного поля, возможности доступа различных мировых сил к формированию информационной картины мира и ее соответствия реальному положению дел.
«Только предельно острая, предельно откровенная постановка вопросов может привести к интеллектуальному прорыву и к нетривиальным выводам о существе современных процессов», — отметил председатель совета Фонда клуба «Валдай» Андрей Быстрицкий.
В мероприятиях Валдайского клуба на площадке ПМЭФ примут участие ведущие мировые эксперты в области международных отношений, политики, экономики, безопасности, энергетики и других сферах.
Петербургский международный экономический форум 2018 состоится в Санкт-Петербурге 24-26 мая.
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