Молодая женщина пропала в Автозаводском районе

В Автозаводском районе Нижнего Новгорода пропала 31-летняя Анастасия Шамеева. Она ушла из дома вечером в воскресенье, 8 апреля, и не вернулась обратно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».

Последний раз нижегородку видели в доме № 3 по улице Плотникова около 22.00. С тех пор местонахождении Анастасии неизвестно.

Пропавшая женщина среднего телосложения, ее рост 160 сантиметров, волосы рыжие, волнистые, ниже плеч, глаза голубые, на лбу справа есть родинка, на левой щиколотке — татуировка. В день исчезновения была одета в черную куртку из кожзаменителя, черную тунику, черные лосины и черно-серые кроссовки с белой подошвой.

Любую информацию об Анастасии Шамеевой просят сообщать по телефонам: 8 (831) 268-48-00, 8 (831) 291-51-51.

Напомним, не вернувшаяся из гостей нижегородка найдена погибшей.

Фото: ПСО «Волонтер»