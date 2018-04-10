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Молодая женщина пропала в Автозаводском районе
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Молодая женщина пропала в Автозаводском районе 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
В Автозаводском районе Нижнего Новгорода пропала 31-летняя Анастасия Шамеева. Она ушла из дома вечером в воскресенье, 8 апреля, и не вернулась обратно. Об этом сообщает поисково-спасательный отряд «Волонтер».
Последний раз нижегородку видели в доме № 3 по улице Плотникова около 22.00. С тех пор местонахождении Анастасии неизвестно.
Пропавшая женщина среднего телосложения, ее рост 160 сантиметров, волосы рыжие, волнистые, ниже плеч, глаза голубые, на лбу справа есть родинка, на левой щиколотке — татуировка. В день исчезновения была одета в черную куртку из кожзаменителя, черную тунику, черные лосины и черно-серые кроссовки с белой подошвой.
Любую информацию об Анастасии Шамеевой просят сообщать по телефонам: 8 (831) 268-48-00, 8 (831) 291-51-51.
Напомним, не вернувшаяся из гостей нижегородка найдена погибшей.
Фото: ПСО «Волонтер»
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