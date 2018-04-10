Хозяевам киосков на гостевых маршрутах Челябинска увеличат срок аренды

Торгово-остановочные комплексы теперь смогут размещаться на гостевых маршрутах Челябинска семь лет вместо пяти. Решение об увеличени этого срока приняли 10 апреля депутаты гордумы.

— В оформление документов для размещения нестационарных торговых объектов вносится несколько важных изменений, — сообщил начальник управления по торговле и услугам администрации Челябинска Сергей Березуев. — Во-первых, это позволит повысит инвестиционную привлекательность тех объектов, которые находятся на гостевых маршрутах. Во-вторых, размещать эти объекты можно будет без предоставления земельных участков, что сократит время оформления документов.

Чиновник также уточнил, что теперь при проведении аукционов на размещение торговых точек на остановках будут учитывать их специализацию. Например, предпочтение отдадут газетным киоскам или ларькам по ремонту обуви.

Депутат гордумы Аркадий Шафигуллин отметил, что некоторые киоски в Ленинском районе находятся в плачевном состоянии — они старые и обшарпанные.

— Сейчас на гостевых маршрутах могут располагаться только те торгово-остановочные комплексы (ТОК), которые выполнены по типовым проектам, — уточнил Сергей Березуев. — Остальные должны пойти под снос. Каждый день идёт демонтаж таких объектов, но для этого у нас нет много средств и сил. У нас есть время, чтобы к 2020 году полностью выполнить эту работу.

С начала года владельцам нестационарных торговых объектов также разрешили продлевать договоры аренды на землю и договоры на размещение без аукционов.

В областном центре создали онлайн-карту для борьбы с незаконными киосками. Над проектом будут работать урбанисты и чиновники при помощи горожан. Челябинцев призывают делиться информацией о ларьках, чтобы проверить их статус. Если торговая точка работает нелегально, её демонтируют. Пилотным районом станет центр города.